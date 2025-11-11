Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Παναθηναϊκός: Επαγγελματίας ο 15χρονος Παναγιώτης Φώτης - Σκόραρε το Σάββατο κόντρα στον Ολυμπιακό
Παναθηναϊκός: Επαγγελματίας ο 15χρονος Παναγιώτης Φώτης - Σκόραρε το Σάββατο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Παναγιώτης Φώτης γεννήθηκε το 2010 και έγινε μέλος της Ακαδημίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον Ιούλιο του 2025
Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο Παναγιώτης Φώτης.
Ο 15χρονος που είναι στον Παναθηναϊκό από τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2028. Ο παίκτης παίζει στην Κ-17 της Ακαδημίας του ΠΑΟ και μάλιστα το Σάββατο (8/11) είχε πετύχει το μοναδικό γκολ στην εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναγιώτη Φώτη. Ο 15χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τους Πράσινους.
Ο Παναγιώτης Φώτης γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 στο Μαρούσι και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία μόλις 4 ετών στην Ακαδημία Μισαηλίδη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Από τον Ιούλιο του 2025 αγωνίζεται στην Κ17 του Παναθηναϊκού ενώ έχει πραγματοποιήσει και μία συμμετοχή με την Κ19.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Παναγιώτης Φώτης ανέφερε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια στιγμή που ονειρευόμουν από παιδί και αποτελεί την ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια που έχω καταβάλει μέχρι σήμερα. Από το καλοκαίρι που ήρθα στην ομάδα, όλοι με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Όλα λειτουργούν σε απόλυτα επαγγελματικό επίπεδο, γεγονός που σε εμπνέει να δίνεις πάντα το 100%. Ξέρω, όμως, πως από εδώ και πέρα οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, που δεν είναι άλλοι από το να βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή».
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».
