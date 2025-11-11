Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Κωνσταντέλιας και Σιώπης έδωσαν την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα
Κωνσταντέλιας και Σιώπης έδωσαν την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα
Οι δύο Έλληνες διεθνείς πόσταραν μια φωτογραφία, όλο χαμόγελα, από τη μεταξύ τους βιντεοκλήση δείχνοντας ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους κανένα θέμα μετά τον τραυματισμό του άσου του ΠΑΟΚ στο Κυριακάτικο ντέρμπι
Μια τετράδα Ελλήνων διεθνών, με χαμογελαστά πρόσωπα, έσβησε μονομιάς την τοξικότητα που επανήλθε έντονη τα τελευταία 24ωρα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Μανώλης Σιώπης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, πρωταγωνιστές στο ντέρμπι της Λεωφόρου, έγιναν άθελα τους πρωταγωνιστές και σ' ένα σίριαλ στα social media με αφορμή ένα σκληρό μαρκάρισμα του πρώτου στον δεύτερο.
Ο αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος αμέσως είχε βρεθεί κοντά στον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά, έκανε σήμερα βιντεοκλήση για να δει την κατάσταση του (ο Ντέλιας αποχώρησε στο 75' με θλάση στον δικέφαλο και όχι εξαιτίας του μαρκαρίσματος του Σιώπη στο πρώτο ημίχρονο), αλλά η... παρέα μεγάλωσε καθώς στην συνομιλία συμμετείχαν και οι Χρήστος Ζαφείρης (σε 40 ημέρες από τώρα συμπαίκτης του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ), Λάζαρος Ρότα.
Τα χαμογελαστά πρόσωπα των Ελλήνων διεθνών ήταν μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους, παρά την προσπάθεια κάποιων να ανεβάσουν τους τόνους.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Μανώλης Σιώπης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, πρωταγωνιστές στο ντέρμπι της Λεωφόρου, έγιναν άθελα τους πρωταγωνιστές και σ' ένα σίριαλ στα social media με αφορμή ένα σκληρό μαρκάρισμα του πρώτου στον δεύτερο.
Ο αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος αμέσως είχε βρεθεί κοντά στον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά, έκανε σήμερα βιντεοκλήση για να δει την κατάσταση του (ο Ντέλιας αποχώρησε στο 75' με θλάση στον δικέφαλο και όχι εξαιτίας του μαρκαρίσματος του Σιώπη στο πρώτο ημίχρονο), αλλά η... παρέα μεγάλωσε καθώς στην συνομιλία συμμετείχαν και οι Χρήστος Ζαφείρης (σε 40 ημέρες από τώρα συμπαίκτης του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ), Λάζαρος Ρότα.
Τα χαμογελαστά πρόσωπα των Ελλήνων διεθνών ήταν μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους, παρά την προσπάθεια κάποιων να ανεβάσουν τους τόνους.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα