Κωνσταντέλιας και Σιώπης έδωσαν την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα

Οι δύο Έλληνες διεθνείς πόσταραν μια φωτογραφία, όλο χαμόγελα, από τη μεταξύ τους βιντεοκλήση δείχνοντας ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους κανένα θέμα μετά τον τραυματισμό του άσου του ΠΑΟΚ στο Κυριακάτικο ντέρμπι