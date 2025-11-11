Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Το απίστευτο σχέδιο του προπονητή των Χιτ για το κάρφωμα νίκης με 0,4 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο - Δείτε βίντεο
Ο Έρικ Σποέλστρα έβγαλε ένα υπέροχο play για να έρθει η νίκη των Χιτ στην παράταση κόντρα στους Καβς
Είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ. Ο Έρικ Σποέλστρα έχει δύο δαχτυλίδια ΝΒΑ με τους Χιτ, ενώ τους έχει οδηγήσει και σε τελικούς δύο φορές την τελευταία πενταετία. Ο Coach Spo έβγαλε ένα υπέροχο play από το μπλοκάκι του για να έρθει η νίκη κόντρα στους Καβς.
Με το σκορ στο 138-138, το Μαϊάμι είχε την επαναφορά στα 0.4 δευτερόλεπτα. Ο Γιόβιτς βρήκε υπέροχα τον Γουίγκινς που πρόλαβε τον χρόνο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Aλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκε το μυαλό και η μαεστρία του Σποέλστρα.
Ο Γιόβιτς έχει τη μπάλα στην επαναφορά και ο Πάουελ λειτουργεί σαν... δόλωμα για να αποπροσανατολίσει την άμυνα. Ο Χάκιεζ έχει τραβηχτεί στη γωνία για να ανοίξει τον χώρο, ενώ ο Μίτσελ κάνει off ball screen για να ξεμαρκαριστεί ο Γουίγκινς και να χαρίσει τη νίκη στο Μαϊάμι. Υπέροχο.
ANDREW WIGGINS SLAM FOR THE WIN WITH 0.4 SECONDS LEFT!!!! 😱🤯 pic.twitter.com/nEtaGge3Dx— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025
