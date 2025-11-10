Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εθνική Αργεντινής: Τρεις παίκτες εκτός αποστολής για Αγκόλα επειδή δεν ολοκλήρωσαν τον απαραίτητο εμβολιασμό
Εθνική Αργεντινής: Τρεις παίκτες εκτός αποστολής για Αγκόλα επειδή δεν ολοκλήρωσαν τον απαραίτητο εμβολιασμό
Ο Ενσο Φερνάντες μένει εκτός λόγω οιδήματος στο δεξί γόνατο, ενώ Μολίνα, Άλβαρεζ και Σιμεόνε δεν ταξιδεύουν λόγω εκκρεμοτήτων με τον εμβολιασμό κίτρινου πυρετού, ενόψει του φιλικού της 14ης Νοεμβρίου στη Λουάντα
Η Αργεντινή επιβεβαίωσε επισήμως τις απουσίες τεσσάρων παικτών για το φιλικό με την Ανγκόλα στη Λουάντα, σε μια περιοδεία που θα αποτελέσει το μοναδικό αγωνιστικό τεστ της «Αλμπισελέστε» στη συγκεκριμένη διεθνή διακοπή. Οι Εντσο Φερνάντες, Ναουέλ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρεζ και Τζουλιάνο Σιμεόνε τέθηκαν εκτός, με διαφορετικό αιτιολογικό: ο μέσος της Τσέλσι Έντσο Φερνάντες αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο και προφυλάσσεται για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ενώ οι τρεις παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις υγειονομικές διαδικασίες που αφορούν τον εμβολιασμό κατά του κίτρινου πυρετού, προαπαιτούμενο για την είσοδο στην Αγκόλα.
Το παιχνίδι έχει οριστεί για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη Λουάντα και θα είναι η μοναδική εμφάνιση της Αργεντινής σε αυτή τη διακοπή της FIFA, με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να παραμένει στην Ευρώπη μέχρι τις 18 Νοεμβρίου για προπονήσεις και περαιτέρω δουλειά πάνω σε σχήματα και αυτοματισμούς. Η συγκυρία επιτρέπει στο τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα, δίνοντας ρυθμό και σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, χωρίς την πίεση επίσημης διοργάνωσης.
Στο πρόσφατο αγωνιστικό δείγμα, η «Αλμπισελέστε» επικράτησε 1-0 της Βενεζουέλας και συνέτριψε 6-0 το Πουέρτο Ρίκο. Το τεστ με την Ανγκόλα λειτουργεί ως γέφυρα προς το κλείσιμο του έτους, με στόχο τη διατήρηση έντασης και συνοχής, αλλά και την αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών σε θέσεις-κλειδιά, δεδομένων και των συγκεκριμένων απωλειών στη μεσαία γραμμή και στα άκρα της άμυνας και της επίθεσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Το παιχνίδι έχει οριστεί για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη Λουάντα και θα είναι η μοναδική εμφάνιση της Αργεντινής σε αυτή τη διακοπή της FIFA, με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να παραμένει στην Ευρώπη μέχρι τις 18 Νοεμβρίου για προπονήσεις και περαιτέρω δουλειά πάνω σε σχήματα και αυτοματισμούς. Η συγκυρία επιτρέπει στο τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα, δίνοντας ρυθμό και σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, χωρίς την πίεση επίσημης διοργάνωσης.
Στο πρόσφατο αγωνιστικό δείγμα, η «Αλμπισελέστε» επικράτησε 1-0 της Βενεζουέλας και συνέτριψε 6-0 το Πουέρτο Ρίκο. Το τεστ με την Ανγκόλα λειτουργεί ως γέφυρα προς το κλείσιμο του έτους, με στόχο τη διατήρηση έντασης και συνοχής, αλλά και την αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών σε θέσεις-κλειδιά, δεδομένων και των συγκεκριμένων απωλειών στη μεσαία γραμμή και στα άκρα της άμυνας και της επίθεσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα