Ιστιοπλοΐα: Πρεμιέρα στην «Athens International Sailing Week 2025»
Ο αγώνας αρχίζει την Δευτέρα στην Βάρκιζα
Άλλες δύο χώρες δήλωσαν συμμετοχή στη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών με την ονομασία «Athens International Sailing Week 2025» που θα διεξαχθεί φέτος για 34η χρονιά και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει εσωτερικό και διεθνές ενδιαφέρον.
Πρόκειται για τη Λιθουανία και την Πολωνία, ενώ θυμίζουμε ότι συμμετοχή έχουν δηλώσει ακόμα οι Καναδάς, Γερμανία, Κύπρος, Ελβετία, Τουρκία και φυσικά η χώρα μας.
Η οργανωτική επιτροπή περιμένει κι άλλους ξένους ιστιοπλόους, δεδομένου ότι ο αγώνας ξεκινά αύριο Δευτέρα, αλλά ολοκληρώνεται στις 23 Νοεμβρίου και υπάρχει το χρονικό περιθώριο για νέες δηλώσεις συμμετοχής.
Το πρώην ιστορικό Eurolymp διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τέσσερις ναυτικούς ομίλους. Τους Ν.Α.Ο. Βούλας, Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας, Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Ν.Ο. Καλαμακίου.
Η «Athens International Sailing Week 2025» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και για τις ολυμπιακές κατηγορίες θα γίνουν ταυτόχρονα τα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Η πρεμιέρα, λοιπόν, έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας που μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι κλάσεις iQFOiL και Formula Kite με τη συμμετοχή 31 σκαφών.
Οι ιστιοδρομίες θα μεταδοθούν σε Live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το εντυπωσιακό θέαμα που προσφέρει αυτό το ξεχωριστό άθλημα.
Από 15 έως 20 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 (Ν.Ο. Καλαμακίου), ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».
