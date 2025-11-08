Τρομερό fair play από τον Σλούκα - Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε νεαρό παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές - Βίντεο

Απέμεναν μόλις 2'' για το φινάλε του αγώνα και ο Κώστας Σλούκας έδωσε την δυνατότητα στον Δημήτρη Παπαγεωργίου να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ