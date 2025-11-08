Τρομερό fair play από τον Σλούκα - Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε νεαρό παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές - Βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Basket league Περιστέρι Δημήτρης Παπαγεωργίου

Απέμεναν μόλις 2'' για το φινάλε του αγώνα και ο Κώστας Σλούκας έδωσε την δυνατότητα στον Δημήτρη Παπαγεωργίου να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ

Σπουδαίος Κώστας Σλούκας. 

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με το Περιστέρι και επικράτησε εύκολα 89-72. 

Ενώ  όλα είχαν κριθεί και απέμεναν 2'' ο Κώστας Σλούκας έκανε μια σπουδαία κίνηση. Χωρίς να υπάρχει λόγος έκανε εσκεμμένα φάουλ στον νεαρό Δημήτρη Παπαγεωργίου. 
Ο 18χρονος πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και στις δύο, και έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ χάρις στον αρχηγό του ΠΑΟ. 

Φυσικά όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε. 



