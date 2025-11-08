Τρομερό fair play από τον Σλούκα - Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε νεαρό παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές - Βίντεο
Τρομερό fair play από τον Σλούκα - Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε νεαρό παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές - Βίντεο
Απέμεναν μόλις 2'' για το φινάλε του αγώνα και ο Κώστας Σλούκας έδωσε την δυνατότητα στον Δημήτρη Παπαγεωργίου να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ
Σπουδαίος Κώστας Σλούκας.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με το Περιστέρι και επικράτησε εύκολα 89-72.
Ενώ όλα είχαν κριθεί και απέμεναν 2'' ο Κώστας Σλούκας έκανε μια σπουδαία κίνηση. Χωρίς να υπάρχει λόγος έκανε εσκεμμένα φάουλ στον νεαρό Δημήτρη Παπαγεωργίου.
Ο 18χρονος πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και στις δύο, και έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ χάρις στον αρχηγό του ΠΑΟ.
Φυσικά όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με το Περιστέρι και επικράτησε εύκολα 89-72.
Ενώ όλα είχαν κριθεί και απέμεναν 2'' ο Κώστας Σλούκας έκανε μια σπουδαία κίνηση. Χωρίς να υπάρχει λόγος έκανε εσκεμμένα φάουλ στον νεαρό Δημήτρη Παπαγεωργίου.
Ο 18χρονος πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και στις δύο, και έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ χάρις στον αρχηγό του ΠΑΟ.
Φυσικά όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα