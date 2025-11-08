Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τον ημιτελικό της Παρασκευής και είναι ξανά στο γήπεδο για τον τελικό του ATP 250 της Αθήνας - Τον αγώνα παρακολουθεί και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Τον τελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντζο Μουζέτι παρακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που είναι φαν του τένις έχει πάρει θέση δίπλα στο κορτ στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει το σπουδαίο παιχνίδι του τουρνουά τένις ATP 250 της Αθήνας.
O Κυριάκος Μητσοτάκης είδε την Παρασκευή τον Σέρβο τενίστα να αποκλείει τον Χάνφμαν στον ημιτελικό και να προκρίνεται στον τελικό όπου διεκδικεί τον 101ο τίτλο της καριέρας του.
Η Ελλάδα μετά από 31 χρόνια φιλοξενεί τουρνουά της ATP και οι Έλληνες είναι τυχεροί αφού στον τελικό έφτασε ο αθλητής με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Τον τελικό παρακολουθεί και ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Στο Telekom Center Athens είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Επίσης στις εξέδρες είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Τόμας Γουόκαπ με την Εστρέλα Νούρι αλλά και ο Γιώργος Καραγκούνης.
