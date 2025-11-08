ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
Τένις Νόβακ Τζόκοβιτς Κυριάκος Μητοστάκης Λορέντζο Μουζέτι Παναγιώτης Αγγελόπουλος Στέφανος Τσιτσιπάς Εστρέλα Νούρι Τόμας Γουόκαπ Άδωνις Γεωργιάδης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τον ημιτελικό της Παρασκευής και είναι ξανά στο γήπεδο για τον τελικό του ATP 250 της Αθήνας - Τον αγώνα παρακολουθεί και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
21 ΣΧΟΛΙΑ
Τον τελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντζο Μουζέτι παρακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που είναι φαν του τένις έχει πάρει θέση δίπλα στο κορτ στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει το σπουδαίο παιχνίδι του τουρνουά τένις ATP 250 της Αθήνας. 

O Κυριάκος Μητσοτάκης είδε την Παρασκευή τον Σέρβο τενίστα να αποκλείει τον Χάνφμαν στον ημιτελικό και να προκρίνεται στον τελικό όπου διεκδικεί τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

Δείτε ΕΔΩ βίντεο από τις αφίξεις επωνύμων στο γήπεδο 

Η Ελλάδα μετά από 31 χρόνια φιλοξενεί τουρνουά της ATP και οι Έλληνες είναι τυχεροί αφού στον τελικό έφτασε ο αθλητής με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Τον τελικό παρακολουθεί και ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. 

Στο Telekom Center Athens είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.  Επίσης στις εξέδρες είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Τόμας Γουόκαπ με την Εστρέλα Νούρι αλλά και ο Γιώργος Καραγκούνης. 

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κλείσιμο


Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
Εστρέλα Νούρι, Τόμας Γουόκαπ και Νίκος Λεπενιώτης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπει τον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι ο πρωθυπουργός - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς.


Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης

«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης