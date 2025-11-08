Euroleague: Την 6η του νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, δεν αφήνει την κορυφή η Ζάλγκιρις, παρέλαση της Ρεάλ στο clasico
Euroleague: Την 6η του νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, δεν αφήνει την κορυφή η Ζάλγκιρις, παρέλαση της Ρεάλ στο clasico
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 80-71 της Παρτιζάν στο ΣΕΦ - Οι Λιθουανοί νίκησαν με 86-77 τη Βαλένθια στο Κάουνας, ενώ οι Μαδριλένοι πέρασαν με 101-92 από τη Βαρκελώνη - Διπλό της Αρμάνι στην Πόλη, 97-93 την Εφές
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Παρτιζάν για την 6η του νίκη του στην Euroleague και με 6-3 έπιασε στην τετράδα τη Μονακό. Η Ζάλγκιρις συνέχισε το νικηφόρο της σερί και έφτασε στο 7-2 μετά το 86-77 επί της Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι ύστερα από ματσάρα δύο παρατάσεων επικράτησε της Εφές μέσα στην Κωνσταντινούπολη με 93-97 για το 4-5. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η στροφή, η Ρεάλ σάρωσε την Μπαρτσελόνα με 101-92 και πανηγύρισε για πρώτη φορά φέτος μακριά από το σπίτι της.
Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά, κυρίως στην άμυνα, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) πανηγύρισε την έκτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, συνεχίζοντας την... καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση της Παρτιζάν στο ΣΕΦ και με το τελικό 80-71, για την 9η αγωνιστική, υποχρέωσαν την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη σερί ήττα της και έκτη στο σύνολο.
Έπρεπε να περάσουν 32 λεπτά και να βρεθεί στο -8 για να θυμηθεί τα αμυντικά του πατήματα, τους αιφνιδιασμούς και το μακρινό σουτ ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες από το εις βάρος τους 54-62 βρήκαν ρυθμό, απάντησαν με επιμέρους σκορ 15-6 και στα 2:45΄ πριν από τη λήξη προσπέρασαν με 69-68. Ο Μπράουν απάντησε, αλλά τα αμυντικά αντανακλαστικά του ΜακΚίσικ και το μπλοκ του Μιλουτίνοφ στον Μίλτον έβαλαν και πάλι τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος, για να σφραγίσει τη νίκη ο Ντόρσεϊ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και ο Βεζένκοφ από τα 6,75, όταν ευστόχησε στο 2ο του τρίποντο στον αγώνα και έγραψε το 80-71 στα 14΄΄ πριν το φινάλε.
Από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία για τρία δεκάλεπτα πλήρωνε τα 18 λάθη, την αδιαφορία στην άμυνα και τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, ξεχώρισε ο Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ και 11 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο, αυτός που αναγέννησε την άμυνα ήταν ο Σακίελ ΜακΚίσικ, μετρώντας 4 κλεψίματα.
Πρώτος σκόρερ της Παρτιζάν, που τα... έσπασε από τα 6,75 στο κρίσιμο σημείο και δεν πήρε βοήθεια από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας (31-5 υπέρ του Ολυμπιακού οι εκτελεσμένες βολές), ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο πολύτιμος απόψε Ταϊρίκ Τζόουνς. Στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ ο Νικ Καλάθης μέτρησε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71
Αρνείται να χάσει...
Δεν αφήνει την κορυφή η Ζαλγκίρις
Η Ζαλγκίρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια (προερχόταν από 3 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα) και παρέμεινε με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της βαθμολογίας της εφετικής Euroleague. Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 86-77 των Ισπανών, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στην τέταρτη ήττα τους.
Μεγάλη εμφάνιση από τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ (11), ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε και πάλι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 15. Ωστόσο, αυτός που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Λιθουανών ήταν ο Μάοντο Λο, ο οποίος εκτός από 12 πόντους σημείωσε και καθοριστικό τρίποντο στα 43΄΄ για τη λήξη, γράφοντας το μη αναστρέψιμο 81-75.
Από την Βαλένθια ξεχώρισαν οι Μοντέρο και Πραντίγια, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77
Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 97-93, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague. Με το αποψινό τρίτο εφετινό διπλό τους, οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-5, ενώ υποχρεώσαν την τουρκική ομάδα στην έκτη ήττα της.
Οι Σέιβον Σίλντς και Ζακ Λεντέι ξεχώρισαν για την ιταλική ομάδα, με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ο Σίλντς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 30 βαθμούς στην αξιολόγηση, δείχνοντας μεγάλη αποφασιστικότητα.
Από την πλευρά της Εφές, ο Πι Τζέι Ντοζίερ ήταν εξίσου εντυπωσιακός, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων με τους 34 πόντους που φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποφευχθεί η ήττα.
Το παιχνίδι, που είχε συνεχείς ανατροπές και εντυπωσιακά σερί, κρίθηκε τελικά στις δύο παρατάσεις, με την Αρμάνι να φεύγει νικήτρια από την τουρκική πρωτεύουσα.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-33, 48-59, 73-73κ.α., 84-84 α΄ παρ., 93-97 β΄ παρ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο μεγάλο clasico με την Μπαρτσελόνα κι έφυγε θριαμβεύτρια απ’ το «Palau Blaugrana» με... κατοστάρα (101-92), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη της.
Με τον Τρέβορ Λάιλς να κάνει... πράγματα και θαύματα με 29 πόντους (4/6 τρίπ.) και 32 στο PIR οι «μερένχες» πήραν ισχυρό προβάδισμα απ’ την πρώτη περίοδο το οποίο συντήρησαν εύκολα ως το φινάλε κι ανέβηκαν στο 5-4. Στο ίδιο ρεκόρ είναι και πλέον και η «Μπάρτσα» η οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο του αγώνα… απαντήσεις και ηττήθηκε «σβηστά» από τη «βασίλισσα».
Με 15 πόντους ακολούθησαν οι Καμπάτσο και Χεζόνια για τη Ρεάλ, ενώ οι «μπλαουγκράνα» δεν βρήκαν άλλα σημεία… αναφοράς στην επίθεση πέρα απ’ τους Κλάιμπερν (19π.) και Πάντερ (18π.). Στο δε φινάλε οι φίλοι των γηπεδούχων άρχισαν να κουνάνε... λευκά μαντήλια προς τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος δείχνει πως είναι πια σε πολύ δύσκολη θέση.
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101
Τετάρτη 5/11
Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68
Πέμπτη 6/11
Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 81-67
Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
Μπασκόνια-Βίρτους 87-76
Παρί-Μπάγερν 82-86
Μακάμπι-Μονακό 107-112
Παρασκευή 7/11
Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 93-97
Ζάλγκιρις - Βαλένθια 86-77
Ολυμπιακός-Παρτίζαν 80-71
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-101
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2
Μονακό (Μονακό) 6-3
Ολυμπιακός 6-3
Βαλένθια (Ισπανία) 5-4
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-4
Παναθηναϊκός 5-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-4
Παρί (Γαλλία) 4-5
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 4-5
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-6
Παρτιζάν (Σερβία) 3-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7
18:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας
21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν-Μονακό
21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές
22:00 Παρί-Παναθηναϊκός
Τετάρτη 12/11
21:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν
