Euroleague: Την 6η του νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, δεν αφήνει την κορυφή η Ζάλγκιρις, παρέλαση της Ρεάλ στο clasico

Η Αρμάνι Μιλάνο έφυγε νικήτρια από την Πόλη στη 2η παράταση

Παρέλαση» της Ρεάλ στο «Palau Blaugrana» με... κατοστάρα επί της Μπαρτσελόνα

Αποτελέσματα-9η αγωνιστική

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επόμενη αγωνιστική (10η)

σήμερα

Η Ζαλγκίρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια (προερχόταν από 3 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα) και παρέμεινε με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της βαθμολογίας της εφετικής Euroleague. Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 86-77 των Ισπανών, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στην τέταρτη ήττα τους.Μεγάλη εμφάνιση από τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ (11), ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε και πάλι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 15. Ωστόσο, αυτός που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Λιθουανών ήταν ο Μάοντο Λο, ο οποίος εκτός από 12 πόντους σημείωσε και καθοριστικό τρίποντο στα 43΄΄ για τη λήξη, γράφοντας το μη αναστρέψιμο 81-75.Από την Βαλένθια ξεχώρισαν οι Μοντέρο και Πραντίγια, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 97-93, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague. Με το αποψινό τρίτο εφετινό διπλό τους, οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-5, ενώ υποχρεώσαν την τουρκική ομάδα στην έκτη ήττα της.Οι Σέιβον Σίλντς και Ζακ Λεντέι ξεχώρισαν για την ιταλική ομάδα, με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ο Σίλντς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 30 βαθμούς στην αξιολόγηση, δείχνοντας μεγάλη αποφασιστικότητα.Από την πλευρά της Εφές, ο Πι Τζέι Ντοζίερ ήταν εξίσου εντυπωσιακός, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων με τους 34 πόντους που φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποφευχθεί η ήττα.Το παιχνίδι, που είχε συνεχείς ανατροπές και εντυπωσιακά σερί, κρίθηκε τελικά στις δύο παρατάσεις, με την Αρμάνι να φεύγει νικήτρια από την τουρκική πρωτεύουσα.Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-33, 48-59, 73-73κ.α., 84-84 α΄ παρ., 93-97 β΄ παρ.Η Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο μεγάλο clasico με την Μπαρτσελόνα κι έφυγε θριαμβεύτρια απ’ το «Palau Blaugrana» με... κατοστάρα (101-92), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη της.Με τον Τρέβορ Λάιλς να κάνει... πράγματα και θαύματα με 29 πόντους (4/6 τρίπ.) και 32 στο PIR οι «μερένχες» πήραν ισχυρό προβάδισμα απ’ την πρώτη περίοδο το οποίο συντήρησαν εύκολα ως το φινάλε κι ανέβηκαν στο 5-4. Στο ίδιο ρεκόρ είναι και πλέον και η «Μπάρτσα» η οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο του αγώνα… απαντήσεις και ηττήθηκε «σβηστά» από τη «βασίλισσα».Με 15 πόντους ακολούθησαν οι Καμπάτσο και Χεζόνια για τη Ρεάλ, ενώ οι «μπλαουγκράνα» δεν βρήκαν άλλα σημεία… αναφοράς στην επίθεση πέρα απ’ τους Κλάιμπερν (19π.) και Πάντερ (18π.). Στο δε φινάλε οι φίλοι των γηπεδούχων άρχισαν να κουνάνε... λευκά μαντήλια προς τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος δείχνει πως είναι πια σε πολύ δύσκολη θέση.Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101Τετάρτη 5/11Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68Πέμπτη 6/11Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 81-67Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109Μπασκόνια-Βίρτους 87-76Παρί-Μπάγερν 82-86Μακάμπι-Μονακό 107-112Παρασκευή 7/11Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 93-97Ζάλγκιρις - Βαλένθια 86-77Ολυμπιακός-Παρτίζαν 80-71Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-101Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-2Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2Μονακό (Μονακό) 6-3Ολυμπιακός 6-3Βαλένθια (Ισπανία) 5-4Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-4Παναθηναϊκός 5-4Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-4Παρί (Γαλλία) 4-5Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 4-5Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-6Παρτιζάν (Σερβία) 3-6Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7Τρίτη 11/1118:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια21:30 Παρτίζαν-Μονακό21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές22:00 Παρί-ΠαναθηναϊκόςΤετάρτη 12/1121:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν