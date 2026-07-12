Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς με 64 εκατομμύρια ο Γκάρι Τρεντ
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Μιλγουόκι Μπακς NBA

Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς με 64 εκατομμύρια ο Γκάρι Τρεντ

Ο Γκάρι Τρεντ θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι για άλλα 4 χρόνια

Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς με 64 εκατομμύρια ο Γκάρι Τρεντ
Οι Μιλγουόκι Μπακς προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους. Τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκάρι Τρεντ, ο οποίος θα παραμείνει για άλλα τέσσερα χρόνια στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο 27χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και θα έχει απολαβές 64 εκατομμύρια δολάρια.

Την περασμένη σεζόν, ο Τρεντ είχε μέσο όρο 8.1 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 21.2 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα των Μπακς.

Πηγή: gazzetta.gr

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