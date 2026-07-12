Τσακωμός Τούχελ - Μπέλιγχαμ μετά την πρόκριση της Αγγλίας: «Είμαστε τυχεροί» - «Εντάξει ό,τι να ’ναι»

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε στις επικρίσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού για την εμφάνιση της Αγγλίας απέναντι στη Νορβηγία, μετά τη νίκη με ανατροπή που έστειλε τα «τρία λιοντάρια» στα ημιτελικά του Μουντιάλ





Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας δύο γκολ που βοήθησαν την Αγγλία να ανατρέψει το προβάδισμα των Νορβηγών. Η ομάδα του Στόλε Σόλμπακεν είχε προηγηθεί με τον Αντρέας Σιέλντερουπ, όμως ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε μία φάση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.







Ο Μπέλιγχαμ πέτυχε και το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, εκμεταλλευόμενος λάθος του τερματοφύλακα της Νορβηγίας Όριαν Χάσκγιολντ Νίλαντ. Με αυτό το τέρμα έφτασε τα έξι γκολ στο Μουντιάλ, δύο λιγότερα από τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ ισοφάρισε τον αρχηγό της Αγγλίας Χάρι Κέιν.



Παρά την πρόκριση, ο Τόμας Τούχελ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην εικόνα της ομάδας του.











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«Ναι, εντάξει, ό,τι να ’ναι. Ό,τι να ’ναι», απάντησε αρχικά.





Αγγλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τέταρτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας με ανατροπή της Νορβηγίας, όμως μετά το τέλος της αναμέτρησης τα βλέμματα στράφηκαν στις δηλώσεις του Τζουντ Μπέλιγχαμ και στην αντίδρασή του απέναντι στην κριτική του προπονητή του, Τόμας Τούχελ Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας δύο γκολ που βοήθησαν την Αγγλία να ανατρέψει το προβάδισμα των Νορβηγών. Η ομάδα του Στόλε Σόλμπακεν είχε προηγηθεί με τον Αντρέας Σιέλντερουπ, όμως ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε μία φάση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.Οι επαναλήψεις έδειξαν ότι η μπάλα σε προηγούμενη φάση ενδεχομένως να είχε αγγίξει εναέριο καλώδιο μετά από εκτέλεση τέρματος της Νορβηγίας. Ωστόσο, η FIFA ανακοίνωσε ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν καμία επαφή. Από την πλευρά του, ο Σόλμπακεν δήλωσε ότι κατά τη γνώμη του ήταν «αρκετά ξεκάθαρο» πως υπήρξε επαφή.Ο Μπέλιγχαμ πέτυχε και το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, εκμεταλλευόμενος λάθος του τερματοφύλακα της Νορβηγίας Όριαν Χάσκγιολντ Νίλαντ. Με αυτό το τέρμα έφτασε τα έξι γκολ στο Μουντιάλ, δύο λιγότερα από τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ ισοφάρισε τον αρχηγό της Αγγλίας Χάρι Κέιν.Παρά την πρόκριση, ο Τόμας Τούχελ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην εικόνα της ομάδας του.«Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, είμαστε στους τέσσερις και αυτό είναι εκπληκτικό, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση. Σε κανένα επίπεδο. Η διάθεση υπήρχε, αλλά κάναμε πολύ δύσκολη τη ζωή μας με τον τρόπο που παίξαμε. Ήμασταν πρόχειροι, κάναμε πολλά τεχνικά λάθη, δεν είχαμε την απαιτούμενη ταχύτητα και ήμασταν τυχεροί σήμερα», δήλωσε στο ITV.Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του προπονητή του, ο Μπέλιγχαμ έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούσε με την κριτική.«Ναι, εντάξει, ό,τι να ’ναι. Ό,τι να ’ναι», απάντησε αρχικά.

Στη συνέχεια υπερασπίστηκε την προσπάθεια των συμπαικτών του, τονίζοντας ότι η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.



«Ήταν δύσκολα εκεί έξω. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες έδωσαν τα πάντα, οπότε οι σκέψεις μου και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο και έκαναν ξανά τεράστια προσπάθεια», ανέφερε.



Σε δεύτερη συνέντευξή του, ο διεθνής μέσος έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος, υποστηρίζοντας ότι η Νορβηγία είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος απ’ όσο ενδεχομένως πιστεύουν πολλοί.



«Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες απέναντι στον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον Μάρτιν Έντεγκααρντ, τον Αντόνιο Νούσα και τον Αλεξάντερ Σέρλοθ. Δεν είναι εύκολη ομάδα. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον. Δεν γίνεται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις και άσχημα και αυτό κάναμε ξανά απόψε», είπε χαρακτηριστικά.





Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την άποψη του Τούχελ ότι η Αγγλία στάθηκε τυχερή, αρκέστηκε να απαντήσει: «Κανένα σχόλιο».



Αργότερα, ο Γερμανός τεχνικός επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές του.



«Είμαι εντυπωσιασμένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν και από τον τρόπο που ξεπέρασαν τις δυσκολίες. Αξίζουν κάθε έπαινο γι’ αυτό. Όμως είμαι και προπονητής ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα», δήλωσε.



Ο Τούχελ πρόσθεσε ότι η πρόκριση είναι το σημαντικότερο στοιχείο της βραδιάς, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρεί πως η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης.



«Βρήκαμε τον τρόπο να φτάσουμε στους τέσσερις, που είναι φυσικά το πιο σημαντικό. Ωστόσο, το κομμάτι του μυαλού μου που αναλύει τα παιχνίδια εξακολουθεί να πιστεύει ότι πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία απόσταση ανάμεσα σε μένα και τους παίκτες μου. Ούτε κατά 1%. Είμαι με όλη μου την καρδιά δίπλα τους και αγαπώ απόλυτα αυτή την ομάδα», ανέφερε.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Τούχελ συνεχάρη τους παίκτες στα αποδυτήρια, αλλά παράλληλα τους μετέφερε την πεποίθησή του ότι η Αγγλία μπορεί να αποδώσει καλύτερα.



«Μας είπε συγχαρητήρια, να απολαύσουμε και να γιορτάσουμε την πρόκριση, αλλά αισθάνομαι ότι ένα κομμάτι του εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορούμε να βελτιωθούμε. Και αυτό ίσως είναι καλό. Αν είμαστε στα ημιτελικά ενός Μουντιάλ γνωρίζοντας ότι έχουμε ακόμη περιθώρια να ανεβάσουμε το επίπεδό μας, τότε πρέπει να το δούμε ως κάτι θετικό», είπε ο αρχηγός της Αγγλίας.



Από την πλευρά της Νορβηγίας, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν κατάφερε να σκοράρει σε επίσημο διεθνές παιχνίδι για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2024. Ο επιθετικός αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος της παράτασης, με τον Σόλμπακεν να αποκαλύπτει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα από χτύπημα στο πόδι.



«Δεν ήταν δύσκολη απόφαση γιατί είχε τελειώσει από δυνάμεις. Ίσως έπρεπε να τον είχα βγάλει δέκα λεπτά νωρίτερα», δήλωσε ο Νορβηγός τεχνικός.