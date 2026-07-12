Το κινητό που πέταξε από το παράθυρο ο 29χρονος στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα δεν εξετάζεται ως μεμονωμένη ενέργεια, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.Οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνο το βράδυ έδρασαν δύο διαφορετικές επιχειρησιακές ομάδες που ανήκαν στον ίδιο πυρήνα. Η πρώτη φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, ενώ η δεύτερη επιτέθηκε στις κατοικίες των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων.Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών έπαιξαν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος και η 26χρονη χρησιμοποιούσαν ως κρησφύγετο διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη, σε απόσταση περίπου 230 μέτρων από την πολυκατοικία που αποτέλεσε στόχο. Πιστεύοντας ότι η διαδρομή προς το σημείο της επίθεσης δεν καλυπτόταν από κάμερες, κινήθηκαν χωρίς να λάβουν όλα τα μέτρα που θεωρούσαν απαραίτητα για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.Ωστόσο, απέναντι από την είσοδο του διαμερίσματος λειτουργούσε ιατρείο με κάμερα ασφαλείας, η οποία κατέγραψε τόσο την έξοδό τους πριν από την επίθεση όσο και την επιστροφή τους μετά την ολοκλήρωσή της.Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατηγορείται ότι παραχώρησε τον χώρο στους δύο συγκατηγορούμενούς του πριν και μετά την επίθεση. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις ούτε τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς.«Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του ακινήτου, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν. Τα κλειδιά είχαν δοθεί σε φιλικά του πρόσωπα και όχι στους συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους δεν γνωρίζει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο 24χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά, προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.