Συνελήφθη διακινητής στην Ημαθία με 100 χάπια ecstasy και σχεδόν ένα κιλό κάνναβη
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Ημαθία Ναρκωτικά

Συνελήφθη διακινητής στην Ημαθία με 100 χάπια ecstasy και σχεδόν ένα κιλό κάνναβη

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών («καβάτζα»), εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 360 γραμμαρίων

Συνελήφθη διακινητής στην Ημαθία με 100 χάπια ecstasy και σχεδόν ένα κιλό κάνναβη
Στην σύλληψη ημεδαπού άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, σε περιοχή της Ημαθίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες και μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ναρκωτικά δισκία ecstasy, συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 581 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Συνελήφθη διακινητής στην Ημαθία με 100 χάπια ecstasy και σχεδόν ένα κιλό κάνναβη


Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών («καβάτζα»), εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 360 γραμμαρίων.

Παράλληλα, από έρευνα στην οικία του κατασχέθηκαν επιπλέον μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

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