Ο Νεϊμάρ ξεπέρασε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ με... πόκερ!
SPORTS
Νεϊμάρ Βραζιλία Μουντιάλ Πόκερ

Ο Νεϊμάρ ξεπέρασε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ με... πόκερ!

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία, ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας

Ο Νεϊμάρ ξεπέρασε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ με... πόκερ!
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Φαίνεται πως δεν κράτησε και πολύ η στεναχώρια του Νεϊμάρ για τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 34χρονος άσος της Σελεσάο, που γνωστοποίησε το «αντίο» του από την εθνική ομάδα, και φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «κρεμάσει» οριστικά τα παπούτσια του το προσεχές διάστημα, άφησε τα... δάκρυα και το έριξε στο πόκερ.

Συγκεκριμένα, εθεάθη να παίρνει συμμετοχή σε τουρνουά που διεξήχθη στο Λας Βέγκας, με τον ίδιο να απολαμβάνει τις στιγμές, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά από τη στιγμή που είδε την παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ να του στερεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.



Πηγή: gazzetta.gr
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