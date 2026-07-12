Έγκλημα στη Marfin: Οι φωτογραφίες-κλειδί, η παρέα των 12, τα σακίδια-ταυτότητες και τα βιομετρικά που οδήγησαν στις συλλήψεις

«Τους εκλιπαρούσαν...»

Κοινωνία «στα άκρα»

«Τραγωδία χωρίς κάθαρση είναι στίγμα για τη Δημοκρατία»

Οι εκκλήσεις των εργαζοµένων προς τους κουκουλοφόρους να σταµατήσουν, να µη ρίξουν τα µπουκάλια της φωτιάς µέσα από τη σπασµένη τζαµαρία της τράπεζας είχαν πέσει στο κενό. Μάλιστα, αρκετοί ήταν εκείνοι που το µεσηµέρι της ίδιας µέρας είχαν φτάσει να παροτρύνουν τους δολοφόνους να ολοκληρώσουν το έγκληµά τους. «Θέλω να τους δω, θέλω να δω ποιοι είναι αυτοί που έκαψαν ανθρώπους, παρόλο που τους εκλιπαρούσαν οι συνάδελφοί µου ότι ήµασταν µέσα άνθρωποι, να µη ρίξουν», δήλωσε την περασμένη Παρασκευή η Μαρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έγινε σύµβολο της θηριωδίας, όταν καταγράφηκε στο µπαλκόνι του υποκαταστήµατος µε το πρόσωπό της µαύρο από τους καπνούς να ζητά βοήθεια. Η ίδια εµφανίστηκε επιφυλακτική, περιµένοντας να γίνουν γνωστά τα στοιχεία που θα αποδείξουν την ενοχή των κατηγορούµενων - έχει προηγηθεί η δίκη για τη δικογραφία του 2013 που δεν έδειξε τους ενόχους. Η Μαρία Καραγιάννη είχε καταφέρει, όπως και άλλοι συνάδελφοί της, να βγει στο µπαλκόνι - άλλοι πέρασαν στο διπλανό κτίριο και σώθηκαν σπάζοντας τζάµια µε ένα καδρόνι. Τα τρία θύµατα είχαν παγιδευτεί από τους καπνούς. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του ιατροδικαστή, είχαν βρει ασφυκτικό θάνατο πολύ γρήγορα από τη στιγµή που οι καπνοί είχαν εξαπλωθεί στον χώρο, µε αποτέλεσµα να χάσουν τις αισθήσεις τους και ακολούθως τις ζωές τους.Σηµειώνεται ότι την ώρα της δολοφονικής εµπρηστικής επίθεσης µέσα στην τράπεζα βρίσκονταν περίπου 20 άνθρωποι - αρκετοί υπάλληλοι, µάλιστα, είχαν δηλώσει τότε ότι είχαν πάει να εργαστούν στην ηµέρα της γενικής απεργίας µε αφορµή την ψήφιση του πρώτου µνηµονίου, υπό την απειλή και τον φόβο της απόλυσης. «Επί µία εβδοµάδα, τότε, το σώµα µας ξέρναγε αποκαΐδια...», περιέγραφε η Μαρία Καραγιάννη. Οι εικόνες από τις διαδηλώσεις στην Αθήνα µεταδίδονταν εκείνη την ηµέρα µέσω των social media και, κυρίως, µέσω των διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης, αφού οι Ελληνες δηµοσιογράφοι µετείχαν στη γενική απεργία. Τα ελληνικά ΜΜΕ, µάλιστα, σταµάτησαν την απεργία όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι πρώτες πληροφορίες για το έγκληµα στη Marfin.Η έρευνα της ∆ίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος, του ελληνικού FBI και των Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων έχει ξεκινήσει εδώ και επτά µήνες. Αρχισαν να «ξετινάζουν» τα ονόµατα που είχαν στη διάθεσή τους, αναζητώντας στοιχεία στις παλιές φωτογραφίες των δικογραφιών «κατά αγνώστων», διασταυρώνοντας και συνδυάζοντας στοιχεία και πληροφορίες µε µαρτυρικές καταθέσεις που είχαν ληφθεί τότε, επικεντρώνοντας σε πρόσωπα που κινούνταν στον λεγόµενο αντεξουσιαστικό χώρο - και µάλιστα σε µια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, καθώς η οικονοµική κρίση είχε αρχίσει να σαρώνει, τα µέτρα λιτότητας λαµβάνονταν κατά κύµατα και οι διαδηλώσεις σηµαδεύονταν από επεισόδια.Του εγκλήµατος στη Marfin είχε προηγηθεί -κατά ενάµιση χρόνο- η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τα πολυήµερα, πρωτοφανή, επεισόδια τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις αµέσως µετά.Τα επεισόδια ήταν η εκδήλωση συσσωρευµένης οργής, αρχικά µε αφορµή τη δολοφονία και στη συνέχεια για τις βίαιες αλλαγές που έφεραν τα µέτρα λιτότητας και η κρίση που οδήγησε «στα άκρα» κοµµάτια της κοινωνίας. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε η άνοδος της Χρυσής Αυγής, εκείνο το διάστηµα µετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου οι διεργασίες στον αντεξουσιαστικό χώρο, αλλά και στο αντάρτικο πόλης οδήγησαν στη γέννηση της «Συνωµοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς», οργάνωσης που ευθύνεται για δεκάδες επιθέσεις, αλλά και της «Σέχτας Επαναστατών».Το κλίµα που είχε διαµορφωθεί ευνοούσε τη στρατολόγηση και σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται η ενεργοποίηση των τριών προσώπων που πλέον είναι κατηγορούµενα για την τριπλή δολοφονία στο τραπεζικό υποκατάστηµα. Οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα ήταν τότε 26 ετών, ενώ η γυναίκα που σε βάρος της εκκρεµεί το διεθνές ένταλµα ήταν 30 χρόνων. Το ελληνικό FBI το πρωί της Παρασκευής µε οργανωµένη επιχείρηση προχώρησε στις δύο συλλήψεις, ενώ προηγουµένως είχε ενηµερώσει τις βρετανικές αρχές για τη 46χρονη γυναίκα, που εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια κατοικεί µόνιµα στο Λονδίνο.Πληροφορίες ανέφεραν ότι µετά τη Marfin είχε αποστασιοποιηθεί από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο, οι δύο άνδρες παρέµεναν ενταγµένοι σε αυτόν, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δράση. Ηταν στα «χαρτογραφηµένα» πρόσωπα του συγκεκριµένου χώρου, αλλά χωρίς να έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των διωκτικών αρχών. Και οι δύο εντοπίστηκαν στα σπίτια που διαµένουν πλέον, ενώ τα πατρικά τους βρίσκονταν σε περιοχές των βορείων προαστίων.Οι θάνατοι αθώων στη Marfin ήταν έγκλημα και ανθρώπινη τραγωδία. Στη συλλογική μας μνήμη δεν παραγράφηκε ποτέ. Οι δικοί τους άνθρωποι δεν ξέχασαν ποτέ.Ομως έγκλημα χωρίς τιμωρία, τραγωδία χωρίς κάθαρση είναι στίγμα για τη Δημοκρατία. Και ασήκωτο φορτίο για τους συγγενείς. Η Αστυνομία ποτέ δεν έπαψε να ερευνά για τη Marfin. Εκανε τελικά τη δουλειά της και παρέδωσε στη Δικαιοσύνη τους υπόπτους.Εκείνα τα χρόνια η βία και ο φανατισμός προσπάθησαν να κυριαρχήσουν. Ακόμη και μέσα στο πολιτικό σύστημα. Η σημερινή Ελλάδα ξεπέρασε τα βάρβαρα χρόνια, αλλά δεν ξέχασε. Η παραπομπή των υπόπτων είναι το επιστέγασμα της νίκης της Δημοκρατίας απέναντι στην τυφλή βία. Είναι και οφειλόμενη υποχρέωση στους ανθρώπους τους.Ηττα της βίας και του φανατισμού είναι και η παραπομπή των υπόπτων για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η ταχύτητα διαλεύκανσης της υπόθεσης δεν είναι μόνο επιτυχία της Αστυνομίας, είναι και αποτέλεσμα της καθολικής άρνησης του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας να αποδεχθούν τέτοια γεγονότα.Η Δημοκρατία μας έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Η Αστυνομία, όταν κάνει το καθήκον της όπως τώρα, συντελεί στη θωράκισή της».Φωτογραφίες: EUROKINISSI