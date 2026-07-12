Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: Είµαι πολύ ευτυχισµένη και τυχερή, βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε µένα
Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: Είµαι πολύ ευτυχισµένη και τυχερή, βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε µένα
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον σύζυγό της
Τυχερή και ευτυχισμένη στο πλευρό του Αλέξανδρου Σταύρου δηλώνει η Μαριάννα Τουμασάτου. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στον σύζυγό της και συνάδελφό της. Όπως είπε, στο πρόσωπό του βρήκε έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζει απόλυτα.
«Είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος και τυχερός άνθρωπος γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Secret.
Σε ερώτηση για την κόρη της και τον επαγγελματικό δρόμο που θέλει να ακολουθήσει, η ηθοποιός επισήμανε πως δεν γνωρίζει ακόμη με τι θα αποφασίσει να ασχοληθεί το παιδί της. «Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, πολύ ''δικό της''. ∆εν ξέρω τι θα επιλέξει να κάνει και, επειδή δεν της αρέσει να μιλάω δημόσια για τη ζωή της, το σέβομαι», πρόσθεσε.
Όσο για το αν έχει κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο, η Μαριάννα Τουμασάτου διευκρίνισε πως δεν αποβλέπει σε κάτι μεγάλο και σπουδαίο. Αυτό που θέλει πάνω απ' όλα είναι να είναι υγιείς οι αγαπημένοι της άνθρωποι. «Τα όνειρά µου είναι απλά. Να έχουν υγεία οι άνθρωποί µου και να συνεχίσω να κάνω δουλειές που θα µε εξελίσσουν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνιδα», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος και τυχερός άνθρωπος γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Secret.
Σε ερώτηση για την κόρη της και τον επαγγελματικό δρόμο που θέλει να ακολουθήσει, η ηθοποιός επισήμανε πως δεν γνωρίζει ακόμη με τι θα αποφασίσει να ασχοληθεί το παιδί της. «Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, πολύ ''δικό της''. ∆εν ξέρω τι θα επιλέξει να κάνει και, επειδή δεν της αρέσει να μιλάω δημόσια για τη ζωή της, το σέβομαι», πρόσθεσε.
Όσο για το αν έχει κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο, η Μαριάννα Τουμασάτου διευκρίνισε πως δεν αποβλέπει σε κάτι μεγάλο και σπουδαίο. Αυτό που θέλει πάνω απ' όλα είναι να είναι υγιείς οι αγαπημένοι της άνθρωποι. «Τα όνειρά µου είναι απλά. Να έχουν υγεία οι άνθρωποί µου και να συνεχίσω να κάνω δουλειές που θα µε εξελίσσουν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνιδα», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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