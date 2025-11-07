Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 92-101: Κυρίαρχοι οι Μαδριλένοι στο classico της Euroleague
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με το διπλό από το Palau Blaugrana, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανώτερη στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. O Τρέι Λάιλς έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο με 29 πόντους και 4/6 τρίποντα!
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς
Η Ρεάλ βρήκε ρυθμό στην επίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 24-34, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Καμπάτσο και Λάιλς, που σημείωσαν από 9 πόντους ο καθένας. Σε αυτό το διάστημα, οι Μαδριλένοι σούταραν 5/7 τρίποντα (71.4%), με 6 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα είχε 6/13 δίποντα και 3/5 τρίποντα, με τον Γιαν Βέσελι να ηγείται επιθετικά για τους Καταλανούς.
Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 48-58 υπέρ της. Ο Χεζόνια μπήκε στην εξίσωση στο σκοράρισμα και, μαζί με τον Λάιλς, διατηρούσαν την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σε απόσταση ασφαλείας.
Οι Blancos συνέχισαν να σουτάρουν με καλά ποσοστά στο τρίποντο (9/13), ενώ η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να αντιδράσει με μακρινά σουτ, μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις 1 λάθος. Ακολούθως, η Ρεάλ Μαδρίτης βελτίωσε την άμυνά της και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας στο φινάλε της τρίτης περιόδου, με καλάθι του Τεό Μαλεντόν, προηγήθηκε 69-85 στο 30'. Ωστόσο, τα δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπριθουέλα και Πάντερ μείωσαν το σκορ σε 78-89 στα 5:28 για το τέλος, βάζοντας ξανά τη Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η «Βασίλισσα» κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 92-101.
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101.
