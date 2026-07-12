Ανάλυση Sky News για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Κανείς δεν βρίσκεται πλέον εκτός στόχου, οι δύο επιλογές στο μυαλό του Τραμπ

Χαρτογράφηση της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τα νέα χτυπήματα του Ιράν σε χώρες του Κόλπου - Με τη διπλωματία να επιστρέφει στο σημείο μηδέν, εντείνονται οι φόβοι για ένα νέο κύμα γενικευμένων εχθροπραξιών στην περιοχή