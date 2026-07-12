O Άρης κλείνει τον Στέφαν Γιόβιτς που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν
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Άρης Στέφαν Γιόβιτς Μπάγερν Μονάχου Euroleague

O Άρης κλείνει τον Στέφαν Γιόβιτς που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γιόβιτς είχε μέσο όρο 5.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ στη EuroLeague, ανά 18.5 λεπτά συμμετοχής

O Άρης κλείνει τον Στέφαν Γιόβιτς που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν
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Ο Άρης ενισχύεται πολύ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι βλέψεις είναι πολύ υψηλές για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και μετά την απόκτηση του Ματ Μόργκαν, ο Άρης ετοιμάζεται για άλλη μια σημαντική μεταγραφή επιπέδου EuroLeague.

Οι Θεσσαλονικείς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν, θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο πολύπειρος Σέρβος γκαρντ, έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν και αναμένεται να φορέσει τα «κίτρινα» και να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας.

Ο Γιόβιτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 5.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ στη EuroLeague, ανά 18.5 λεπτά συμμετοχής.

Αν ολοκληρωθεί το deal, ο Γιόβιτς θα παίξει ξανά με τον Ντιμιτρίεβιτς, με τον οποίο ήταν μέχρι πρότινος συμπαίκτης στην Μπάγερν.

Πηγή: gazzetta.gr
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