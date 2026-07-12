Γιαμπουσέλε: Η σκληρή δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα, ανυπομονώ
SPORTS
Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός

Γιαμπουσέλε: Η σκληρή δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα, ανυπομονώ

Το βίντεο του νέου παίχτη του Παναθηναϊκού από τη σειρά του YouTube «Summer with the bear»

Γιαμπουσέλε: Η σκληρή δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα, ανυπομονώ
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Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ένας παίκτης που άφησε το NBA για χάρη των «πρασίνων».

Ο Γάλλος διεθνής, έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο «Χ». Ανέβασε ένα βίντεο από τη σειρά του YouTube «Summer with the bear» και δείχνει τη σκληρή δουλειά που κάνει, για να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε

«Σας το ορκίζομαι, όλη αυτή η δουλειά θα ανταμειφθεί. Η σκληρή δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν.

Το πρώτο επεισόδιο του “Summer With The Bear” είναι διαθέσιμο στο YouTube.



Πηγή: gazzetta.gr
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