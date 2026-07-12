H Σαμπαλένκα παρτάρει στη Μύκονο και ειρωνεύεται τους haters που λένε ότι δεν αξίζει να είναι το Νο1 στο τένις
H Σαμπαλένκα παρτάρει στη Μύκονο και ειρωνεύεται τους haters που λένε ότι δεν αξίζει να είναι το Νο1 στο τένις
H 28χρονη Λευκορωσίδα τενίστρια επέλεξε να απαντήσει δημόσια, δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να αφήσει την κριτική να χαλάσει τις διακοπές της
Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της Γιώργο Φραγκούλη απολαμβάνει η Αρίνα Σαμπαλένκα, όμως ούτε οι στιγμές χαλάρωσης την κρατούν μακριά από την κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 28χρονη Λευκορωσίδα, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του γυναικείου τένις, αποφάσισε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε, επιστρατεύοντας το χιούμορ και την ειρωνεία.
Αρκετοί χρήστες σχολίασαν στις αναρτήσεις της ότι μετά τον αποκλεισμό από το Wimbledon ασχολείται περισσότερο με το TikTok και τη διασκέδασή της παρά με το τένις, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξουν ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram από τις διακοπές της Μύκονο
«Ξύπνησα και είδα μηνύματα που λένε πως νοιάζομαι περισσότερο για το TikTok παρά για το τένις και ότι δεν μου αξίζει να είμαι το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και μου λένε να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου», αναφέρει στο βίντεο, αντιμετωπίζοντας με σαρκαστική διάθεση τα αρνητικά σχόλια.
Η δική μου μορφή θεραπείας απαντά σε άλλο βίντεο που τι δείχνει να απολαμβάνει με φίλη της τις βουτιές της στην πισίνα και τα σφηνάκια της
Διασκέδαση με τις φίλες της
Η Σαμπαλένκα έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή και τις διακοπές της, παράλληλα με την αγωνιστική της καθημερινότητα. Αυτή τη φορά, όμως, η παρουσία της στη Μύκονο έγινε αφορμή για νέο κύμα σχολίων, στα οποία η ίδια επέλεξε να απαντήσει δημόσια, δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να αφήσει την κριτική να χαλάσει τις διακοπές της.
Αρκετοί χρήστες σχολίασαν στις αναρτήσεις της ότι μετά τον αποκλεισμό από το Wimbledon ασχολείται περισσότερο με το TikTok και τη διασκέδασή της παρά με το τένις, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξουν ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram από τις διακοπές της Μύκονο
Η απάντηση στους hatersΗ ίδια δεν άφησε τις αιχμές αναπάντητες. Με ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, εμφανίστηκε να απολαμβάνει τις διακοπές της, ενώ έστειλε το δικό της μήνυμα στους επικριτές της.
«Ξύπνησα και είδα μηνύματα που λένε πως νοιάζομαι περισσότερο για το TikTok παρά για το τένις και ότι δεν μου αξίζει να είμαι το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και μου λένε να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου», αναφέρει στο βίντεο, αντιμετωπίζοντας με σαρκαστική διάθεση τα αρνητικά σχόλια.
@aryna.sabalenka
Thank you guys for the advice! 😂♬ oh - cy
@aryna.sabalenka
My version of therapy 😂♬ оригинальный звук - Gelik_Music
@aryna.sabalenka
If you saw us dancing no you didn’t 😂♬ Originalton - 𝑦𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛
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