Τρομοκρατική οργάνωση «βλέπει» ο εισαγγελέας πίσω από τα γκαζάκια που σκότωσαν τη Βάγια Νέστορα, πώς έδρασαν οι συλληφθέντες

Ωστόσο, απέναντι από την είσοδο του διαμερίσματος λειτουργούσε ιατρείο με κάμερα ασφαλείας, η οποία κατέγραψε τόσο την έξοδό τους πριν από την επίθεση όσο και την επιστροφή τους μετά την ολοκλήρωσή της.Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατηγορείται ότι παραχώρησε τον χώρο στους δύο συγκατηγορούμενούς του πριν και μετά την επίθεση. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις ούτε τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς.«Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του ακινήτου, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν. Τα κλειδιά είχαν δοθεί σε φιλικά του πρόσωπα και όχι στους συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους δεν γνωρίζει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο 24χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά, προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.