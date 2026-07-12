Νέο «σκάνδαλο» στο Μουντιάλ; Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται για το γκολ της ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ, η απάντηση της FIFA
Νέο «σκάνδαλο» στο Μουντιάλ; Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται για το γκολ της ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ, η απάντηση της FIFA
Η πλευρά της Νορβηγίας αναφέρει ότι μετά το ελεύθερο του τερματοφύλακα, η μπάλα βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία και οδηγώντας στη συνέχεια στο γκολ της Αγγλίας
Με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και πέρασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Νορβηγούς πάντως να διαμαρτύρονται για το ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ αλλά και την εγκυρότητα του πρώτου τέρματος των Βρετανών.
Κι αυτό, καθώς θεωρήθηκε ότι όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα στο ξεκίνημα της φάσης, βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία. Για την επίμαχη φάση διαμαρτυρήθηκε και ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν.
«Είπε ότι δεν το είδε ο ίδιος και ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα ότι αυτό πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Σόλμπακεν. «Εφόσον η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε επαφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αλλά η μπάλα έπεσε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, οπότε έπεσε. Όλοι είδαν τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι έπεσε. Ήταν ένα παράξενο περιστατικό», είπε.
Εντούτοις, υπήρξε τοποθέτηση της FIFA σχετικά, σύμφωνα με την οποία οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν κάποια επαφή.
Αναλυτικά:
«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της».
Κι αυτό, καθώς θεωρήθηκε ότι όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα στο ξεκίνημα της φάσης, βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία. Για την επίμαχη φάση διαμαρτυρήθηκε και ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν.
«Είπε ότι δεν το είδε ο ίδιος και ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα ότι αυτό πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Σόλμπακεν. «Εφόσον η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε επαφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αλλά η μπάλα έπεσε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, οπότε έπεσε. Όλοι είδαν τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι έπεσε. Ήταν ένα παράξενο περιστατικό», είπε.
Here's another angle: https://t.co/5wAx6tc3w1 pic.twitter.com/zAEl7NkTjd— George Conway ⚖️🇺🇸 (@gtconway3d) July 12, 2026
Εντούτοις, υπήρξε τοποθέτηση της FIFA σχετικά, σύμφωνα με την οποία οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν κάποια επαφή.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
Αναλυτικά:
«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα