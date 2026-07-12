Νέο «σκάνδαλο» στο Μουντιάλ; Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται για το γκολ της ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ, η απάντηση της FIFA
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Τζουντ Μπέλιγχαμ Νορβηγία Αγγλία FIFA

Νέο «σκάνδαλο» στο Μουντιάλ; Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται για το γκολ της ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ, η απάντηση της FIFA

Η πλευρά της Νορβηγίας αναφέρει ότι μετά το ελεύθερο του τερματοφύλακα, η μπάλα βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία και οδηγώντας στη συνέχεια στο γκολ της Αγγλίας

Νέο «σκάνδαλο» στο Μουντιάλ; Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται για το γκολ της ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ, η απάντηση της FIFA
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Με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και πέρασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Νορβηγούς πάντως να διαμαρτύρονται για το ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ αλλά και την εγκυρότητα του πρώτου τέρματος των Βρετανών.

Κι αυτό, καθώς θεωρήθηκε ότι όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα στο ξεκίνημα της φάσης, βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία. Για την επίμαχη φάση διαμαρτυρήθηκε και ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν.


«Είπε ότι δεν το είδε ο ίδιος και ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα ότι αυτό πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Σόλμπακεν. «Εφόσον η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε επαφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αλλά η μπάλα έπεσε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, οπότε έπεσε. Όλοι είδαν τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι έπεσε. Ήταν ένα παράξενο περιστατικό», είπε.


Εντούτοις, υπήρξε τοποθέτηση της FIFA σχετικά, σύμφωνα με την οποία οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν κάποια επαφή.

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Αναλυτικά:

«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της».
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