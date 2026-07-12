Επιμένει στις καταγγελίες για προπηλακισμούς στην Κουμουνδούρου ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: Αριστερά και βία δεν πάνε μαζί
Επιμένει στις καταγγελίες για προπηλακισμούς στην Κουμουνδούρου ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: Αριστερά και βία δεν πάνε μαζί
Η καταγγελία του Χρήστου Γιαννούλη που «φωτογράφιζε» τον Παύλο Πόλακη για «ανοχή στη σωματική βία»
Για «κάποιες στιγμές έντασης» έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης όσον αφορά την καταγγελία που έκανε χθες στα κοινωνικά δίκτυα αναφερόμενος κατά πληροφορίες σε επεισόδιο που σημειώθηκε από στελέχη του «κλίματος» Πολάκη την Παρασκευή στην Κουμουνδούρου.
«Αναφέρομαι σε κάποιες στιγμές έντασης, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που έγραψα, είναι μια οριζόντια σκέψη και άποψη ότι αριστερά, ένταση και σύγκρουση και βία δεν πάνε μαζί και βάζω τελεία εδώ» είπε το πρωί της Κυριακής στο Action24 ο κ. Γιαννούλης.
«Καλό είναι κάποια στιγμή να μην νιώθουμε την ανάγκη όλα να κάνουμε ότι συμβαίνουν γύρω μας αλλά περισσότερα δεν έχω να πω. Εγώ ένιωσα την ανάγκη να αποτυπώσω κάτι και αν ήμουν φορτισμένος συναισθηματικά θα ήμουν πιο περιγραφικός. Το αντίθετο, ήμουν ψύχραιμος αλλά δεν ήθελα να ανοίξω θέματα, αυτοί που ήταν στα γεγονότα ξέρουν»
Χαρακτήρισε, επίσης, δύσκολο εγχείρημα αλλά αξίζει να το επιχειρήσουμε να επανέλθει με μεγαλύτερη δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ ως ανεξάρτητο κόμμα γιατί πολύ μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων που δεν έχει αποφασίσει ή έχει απομακρυνθεί φαίνεται ότι δεν βρίσκει απήχηση.
Όπως ανέφερε στην ανάρτηση του ο κ. Γιαννουλης, «είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των …φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του κ. Γιαννούλη αναφέρεται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Κουμουνδούρου, όταν στελέχη του κλίματος Πολάκη προσήλθαν το μεσημέρι στο γραφείο της Αναπληρώτριας Γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά ζητώντας να συνεδριάσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τότε, επικράτησαν στιγμές έντασης και λογομαχίες σε φορτισμένο ύφος, ενώ παρόντα ήταν αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου.
«Αναφέρομαι σε κάποιες στιγμές έντασης, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που έγραψα, είναι μια οριζόντια σκέψη και άποψη ότι αριστερά, ένταση και σύγκρουση και βία δεν πάνε μαζί και βάζω τελεία εδώ» είπε το πρωί της Κυριακής στο Action24 ο κ. Γιαννούλης.
«Καλό είναι κάποια στιγμή να μην νιώθουμε την ανάγκη όλα να κάνουμε ότι συμβαίνουν γύρω μας αλλά περισσότερα δεν έχω να πω. Εγώ ένιωσα την ανάγκη να αποτυπώσω κάτι και αν ήμουν φορτισμένος συναισθηματικά θα ήμουν πιο περιγραφικός. Το αντίθετο, ήμουν ψύχραιμος αλλά δεν ήθελα να ανοίξω θέματα, αυτοί που ήταν στα γεγονότα ξέρουν»
Χαρακτήρισε, επίσης, δύσκολο εγχείρημα αλλά αξίζει να το επιχειρήσουμε να επανέλθει με μεγαλύτερη δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ ως ανεξάρτητο κόμμα γιατί πολύ μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων που δεν έχει αποφασίσει ή έχει απομακρυνθεί φαίνεται ότι δεν βρίσκει απήχηση.
Όπως ανέφερε στην ανάρτηση του ο κ. Γιαννουλης, «είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των …φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του κ. Γιαννούλη αναφέρεται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Κουμουνδούρου, όταν στελέχη του κλίματος Πολάκη προσήλθαν το μεσημέρι στο γραφείο της Αναπληρώτριας Γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά ζητώντας να συνεδριάσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τότε, επικράτησαν στιγμές έντασης και λογομαχίες σε φορτισμένο ύφος, ενώ παρόντα ήταν αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου.
Είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το…— Χρήστος Γιαννούλης (@giannoulis21) July 11, 2026
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