Η σπάνια απόφαση στο Αργεντινή - Ελβετία που προκάλεσε αντιδράσεις: Ο Εμπολό αποβλήθηκε για θέατρο μετά από παρέμβαση του VAR, δείτε βίντεο
Η σπάνια απόφαση στο Αργεντινή - Ελβετία που προκάλεσε αντιδράσεις: Ο Εμπολό αποβλήθηκε για θέατρο μετά από παρέμβαση του VAR, δείτε βίντεο
Μετά το on field review, ο Πινέιρο προχώρησε σε μια πλήρη ανατροπή της αρχικής του απόφασης
Μία από τις πιο ασυνήθιστες φάσεις του Μουντιάλ σημειώθηκε στον προημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ελβετία, όταν η παρέμβαση του VAR οδήγησε σε μια εξαιρετικά σπάνια αποβολή για θέατρο.
Η Αργεντινή είχε δει την Ελβετία να ισοφαρίζει σε 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 67ο λεπτό οι Ροντρίγκες και Εντόι συνεργάστηκαν από τα αριστερά, με τον επιθετικό της Νότιγχαμ Φόρεστ να μπαίνει στην περιοχή και να νικά τον Εμιλιάνο Μαρτίνες με εξαιρετικό πλασέ.
Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε η φάση που μονοπώλησε το ενδιαφέρον.
Στο 72ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του Μεξικανού διαιτητή VAR για μαρκάρισμα του Παρέδες πάνω στον Εμπολό στη μεσαία γραμμή, ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.
Μετά το on field review, ο Πινέιρο προχώρησε σε μια πλήρη ανατροπή της αρχικής του απόφασης.
Δείτε την απόφαση:
Αρχικά είχε καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελβετίας και είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Μετά τον έλεγχο της φάσης, όμως, ακύρωσε τόσο το φάουλ όσο και την κίτρινη κάρτα που είχε δώσει στον Αργεντινό μέσο.
Στη συνέχεια έκρινε ότι ο Εμπολό είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τον διαιτητή και του έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Η εξέλιξη αυτή είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ελβετός ποδοσφαιριστής είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα. Ως αποτέλεσμα, η νέα υπόδειξη οδήγησε σε δεύτερη κίτρινη και αποβολή, αφήνοντας την Ελβετία με δέκα παίκτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, πρόκειται για μόλις την τέταρτη φορά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που ποδοσφαιριστής αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Η απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς τέτοιου είδους παρεμβάσεις του VAR που οδηγούν όχι μόνο σε αλλαγή της αρχικής κρίσης του διαιτητή αλλά και σε αποβολή για προσομοίωση αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η Αργεντινή είχε δει την Ελβετία να ισοφαρίζει σε 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 67ο λεπτό οι Ροντρίγκες και Εντόι συνεργάστηκαν από τα αριστερά, με τον επιθετικό της Νότιγχαμ Φόρεστ να μπαίνει στην περιοχή και να νικά τον Εμιλιάνο Μαρτίνες με εξαιρετικό πλασέ.
Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε η φάση που μονοπώλησε το ενδιαφέρον.
Στο 72ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του Μεξικανού διαιτητή VAR για μαρκάρισμα του Παρέδες πάνω στον Εμπολό στη μεσαία γραμμή, ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.
Μετά το on field review, ο Πινέιρο προχώρησε σε μια πλήρη ανατροπή της αρχικής του απόφασης.
Δείτε την απόφαση:
Αρχικά είχε καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελβετίας και είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Μετά τον έλεγχο της φάσης, όμως, ακύρωσε τόσο το φάουλ όσο και την κίτρινη κάρτα που είχε δώσει στον Αργεντινό μέσο.
Στη συνέχεια έκρινε ότι ο Εμπολό είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τον διαιτητή και του έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Η εξέλιξη αυτή είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ελβετός ποδοσφαιριστής είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα. Ως αποτέλεσμα, η νέα υπόδειξη οδήγησε σε δεύτερη κίτρινη και αποβολή, αφήνοντας την Ελβετία με δέκα παίκτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, πρόκειται για μόλις την τέταρτη φορά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που ποδοσφαιριστής αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Η απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς τέτοιου είδους παρεμβάσεις του VAR που οδηγούν όχι μόνο σε αλλαγή της αρχικής κρίσης του διαιτητή αλλά και σε αποβολή για προσομοίωση αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
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