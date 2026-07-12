Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 2 τόνοι παράνομων γαλακτοκομικών από τη Βουλγαρία που μεταφέρονταν χωρίς ψύξη
Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 2 τόνοι παράνομων γαλακτοκομικών από τη Βουλγαρία που μεταφέρονταν χωρίς ψύξη
Εντοπίστηκαν σε φορτηγό στον άξονα Μακάζας - Κομοτηνής – Οι αρχές έκριναν τα προϊόντα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία
Στην κατάσχεση και καταστροφή περισσότερων από δύο τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων.
Το φορτίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε μικρό φορτηγό με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας - Κομοτηνής. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το όχημα μετέφερε παράνομα περισσότερους από δύο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, το φορτηγό ήταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.
Με τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπιστώθηκε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν ακατάλληλα και ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς μεταφέρονταν χωρίς καμία ψύξη.
Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο για το υπέρβαρο φορτίο όσο και για την επικινδυνότητα των τροφίμων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΦΕΤ.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στο οδικό δίκτυο συνεχίζονται, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, την προστασία της δημόσιας υγείας, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.
Το φορτίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε μικρό φορτηγό με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας - Κομοτηνής. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το όχημα μετέφερε παράνομα περισσότερους από δύο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, το φορτηγό ήταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.
Με τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπιστώθηκε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν ακατάλληλα και ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς μεταφέρονταν χωρίς καμία ψύξη.
Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο για το υπέρβαρο φορτίο όσο και για την επικινδυνότητα των τροφίμων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΦΕΤ.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στο οδικό δίκτυο συνεχίζονται, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, την προστασία της δημόσιας υγείας, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.
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