Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Επισφράγισαν μια σχέση αγάπης που μετρά πέντε χρόνια - Πάρτι στο Island για τους εκατοντάδες καλεσμένους
Σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής και με φόντο το μαγευτικό τοπίο της Αθηναϊκής Ριβιέρας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ένας από τους πιο λαμπερούς γάμους της φετινής καλοκαιρινής σεζόν.
Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας MSC κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Γιάννη Μουτζούρη καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κώστα Μουτζούρη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας, επισφραγίζοντας μια σχέση που μετρά περίπου πέντε χρόνια.
Ο γάμος έγινε στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη και η δεξίωση στο πολυτελές Island Riviera, το οποίο μεταμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση, με έναν εντυπωσιακό, ονειρικό διάκοσμο που επιμελήθηκε η εταιρεία Fevronia.
Οι καλεσμένοι ξεπερνούσαν τους 400, με εκπροσώπους του εφοπλιστικού, επιχειρηματικού και κοσμικού κόσμου να δίνουν το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή βραδιά. Το δείπνο είναι γκουρμέ, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία.
Τη βραδιά απογείωσε η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση, η οποία έφτασε από το εξωτερικό ειδικά για τον γάμο, προκειμένου να διασκεδάσει τους εκατοντάδες καλεσμένους με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με την Άννα Βίσση επί σκηνής:
Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας MSC κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Γιάννη Μουτζούρη καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κώστα Μουτζούρη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας, επισφραγίζοντας μια σχέση που μετρά περίπου πέντε χρόνια.
Ο γάμος έγινε στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη και η δεξίωση στο πολυτελές Island Riviera, το οποίο μεταμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση, με έναν εντυπωσιακό, ονειρικό διάκοσμο που επιμελήθηκε η εταιρεία Fevronia.
Οι καλεσμένοι ξεπερνούσαν τους 400, με εκπροσώπους του εφοπλιστικού, επιχειρηματικού και κοσμικού κόσμου να δίνουν το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή βραδιά. Το δείπνο είναι γκουρμέ, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία.
Τη βραδιά απογείωσε η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση, η οποία έφτασε από το εξωτερικό ειδικά για τον γάμο, προκειμένου να διασκεδάσει τους εκατοντάδες καλεσμένους με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με την Άννα Βίσση επί σκηνής:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή, το πάρτι, τους καλεσμένους και τον εντυπωσιακό διάκοσμο
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