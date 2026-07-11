Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
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Βαρβάρα Θεοδωρικά Ιωάννης Μουτζούρης Γάμος Άννα Βίσση

Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου

Επισφράγισαν μια σχέση αγάπης που μετρά πέντε χρόνια - Πάρτι στο Island για τους εκατοντάδες καλεσμένους

Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Μαρία Λεμονιά
Σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής και με φόντο το μαγευτικό τοπίο της Αθηναϊκής Ριβιέρας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ένας από τους πιο λαμπερούς γάμους της φετινής καλοκαιρινής σεζόν.

Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας MSC κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Γιάννη Μουτζούρη καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κώστα Μουτζούρη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας, επισφραγίζοντας μια σχέση που μετρά περίπου πέντε χρόνια.

Ο γάμος έγινε στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη και η δεξίωση στο πολυτελές Island Riviera, το οποίο μεταμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση, με έναν εντυπωσιακό, ονειρικό διάκοσμο που επιμελήθηκε η εταιρεία Fevronia. 

Οι καλεσμένοι ξεπερνούσαν τους 400, με εκπροσώπους του εφοπλιστικού, επιχειρηματικού και κοσμικού κόσμου να δίνουν το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή βραδιά. Το δείπνο είναι γκουρμέ, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία.

Τη βραδιά απογείωσε  η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση, η οποία έφτασε από το εξωτερικό ειδικά για τον γάμο, προκειμένου να διασκεδάσει τους εκατοντάδες καλεσμένους με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα. 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με την Άννα Βίσση επί σκηνής:


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Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή, το πάρτι, τους καλεσμένους και τον εντυπωσιακό διάκοσμο





Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Το ζευγάρι Βαρβάρα Θεοδωρίκα και Ιωάννης Μουτζούρης
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο χορός του ζευγαριού
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο χορός του ζευγαριού
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η Μαρία Κοντού και η Χριστίνα Θεοδωρίκα
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η Μαρία Κοντού και η Αλεξάνδρα Παπακωνσταντίνου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγος του Αλεξάνδρα Νίκα
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η Αγάπη Πολίτη και η Νίνα Βλάχου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος με τον γαμπρό του
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο Χρύσανθος Πανάς και η Ντόρα Βυζοβίτη
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η Ελένη Δρακοπούλου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
O Πάνος Παναγιωτόπουλος, η Δήμητρα Μουτζούρη και η Σοφία Βουλινάκη
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η σκηνή που θα εμφανιστεί η Άννα Βίσση
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η γαμήλια τούρτα
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο εντυπωσιακός διάκοσμος
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Ο εντυπωσιακός διάκοσμος
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Το μενού
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Εντυπωσιακός φωτισμός με τα αρχικά των ονομάτων του ζευγαριού
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Σόου με πυροτεχνήματα
Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη: Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου
Η μητέρα της νύφης Χριστίνα Θεοδωρίκα με την δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος Μαρία Λεμονιά
Μαρία Λεμονιά

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