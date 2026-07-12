Ιράν: Πήραμε τον έλεγχο του Ορμούζ με την ισχύ μας - Χτύπησαν στο μηχανοστάσιο το κυπριακό πλοίο, επιτέθηκαν σε κράτη του Κόλπου μετά τους 140 βομβαρδισμούς των ΗΠΑ