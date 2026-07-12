Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, πότε θα γίνουν οι αγώνες
Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, πότε θα γίνουν οι αγώνες
Αγγλία και Αργεντινή οι δύο τελευταίες ομάδες που προκρίθηκαν στους 4 του Μουντιάλ
Και έμειναν τέσσερις! Τα ημιτελικά του Μουντιάλ απέκτησαν οριστική μορφή, με Αγγλία και Αργεντινή να παίρνουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τετράδα και να κοντράρονται στο δεύτερο, χρονικά, ματς της τελευταίας νοκ άουτ φάσης πριν τον μεγάλο τελικό.
Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη (14/7), Γαλλία και Ισπανία θα διεκδικήσουν το πρώτο εισιτήριο στο Ντάλας, ενώ μία μέρα αργότερα θα έχουμε τη μονομαχία Τριών Λιονταριών και Αλμπισελέστε στην Ατλάντα. Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή (19/7) στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον μικρό τελικό μία μέρα πριν.
Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη (14/7), Γαλλία και Ισπανία θα διεκδικήσουν το πρώτο εισιτήριο στο Ντάλας, ενώ μία μέρα αργότερα θα έχουμε τη μονομαχία Τριών Λιονταριών και Αλμπισελέστε στην Ατλάντα. Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή (19/7) στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον μικρό τελικό μία μέρα πριν.
Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Μουντιάλ
- Τρίτη 14 Ιουλίου
- Γαλλία-Ισπανία (22:00, ΕΡΤ 2)
- Τετάρτη 15 Ιουλίου
- Αγγλία-Αργεντινή (22:00, ΕΡΤ 1)
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