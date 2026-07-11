Τουρκικά σίριαλ: Από τα «Σύνορα της αγάπης», τον «Σουλεϊμάν» και τον «Εζέλ», στα... αζήτητα - Γιατί το τηλεοπτικό κοινό τους γυρίζει την πλάτη

Το αντίπαλο δέος στη συνέχεια θα είναι η σειρά «Sila», με την Τζανσού Ντερέ, τη νέα σταρ της Τουρκίας. Στη Μέση Ανατολή προβλήθηκε το 2010 και είχε μεγάλη δημοτικότητα και επιτυχία σε όλη τη διάρκεια της προβολής της. Στην Ελλάδα προβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2012 από το MEGA, καθηλώνοντας εκατομμύρια τηλεθεατές στους δέκτες.Το 2013 η προβολή του «Εζέλ» από τον ΑΝΤ1 θα σημάνει μία ακόμη επιτυχία αλλά και την έναρξη σοβαρών αντιδράσεων, καθώς θα αποκαλυφθεί πως σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έχει πραγματοποιηθεί στα Κατεχόμενα. Ο ΑΝΤ1 αντιδρά άμεσα και προχωρά σε ενέργειες που μέσω του υποτιτλισμού ελαχιστοποιούν το θέμα. Προκαλείται σκάνδαλο και σιγά-σιγά η τουρκική παραγωγή αρχίζει να συναντά τα πρώτα σοβαρά εμπόδια.Μετά από μερικά χρόνια κάμψης και ατυχούς επιλογής, έρχεται μία σειρά η οποία δεν σπάει τα κοντέρ αλλά διατηρεί αξιοπρεπή ποσοστά. Πρόκειται για την «ΑΝΝΕ» στον ΑΝΤ1. Ακολουθεί και το Star, το οποίο έχει μπει για τα καλά στο «παιχνίδι» με το «Bahar» και το «Elif» και το Mega με το «Meryem» και το «Insider». Ωστόσο, είναι πλέον εμφανές πως το συγκεκριμένο είδος μυθοπλασίας απευθύνεται σε μεγάλα ηλικιακά κοινά και το δυναμικό κοινό δικαιολογημένα του γυρίζει την πλάτη.Τα χρόνια που ακολουθούν η πορεία για τα τούρκικα σίριαλ είναι πτωτική και μη αναστρέψιμη. Για την γειτονική χώρα η λογική είναι αμιγώς εμπορική ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται για την ιστορική αλήθεια και την ποιότητα της εικόνας. Το κόστος για κάθε επεισόδιο υπολογίζεται σε 3.000-5.000 ευρώ και φυσικά όλο αυτό είναι άκρως ελκυστικό καθώς οι ελληνικές σειρές κοστίζουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος για τον οποίο πωλούνται τόσο φτηνά είναι αφενός γιατί υπάρχει ισχυρή βιομηχανία που τα στηρίζει προκειμένου να εξαπλωθούν παγκοσμίως, αφετέρου διότι επιδοτούνται κατά 50% από το τουρκικό κράτος. Αυτό γίνεται υπό έναν όρο: να μην μεταγλωττιστούν καθώς ο στόχος είναι η τουρκική γλώσσα να ακούγεται και να διαδίδεται ειδικά στα ευρωπαϊκά κράτη! Την περίοδο προβολής του «Σουλεϊμάν» ο τότε Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας υποστήριζε πως «με τις τούρκικες σειρές μπορούμε να μπούμε σε κάθε σπίτι και να διαδώσουμε τη τουρκική κουλτούρα». Απαγορεύεται το κάπνισμα, το αλκοόλ, το γυμνό και το σεξ, καθώς αυτές οι σειρές πωλούνται σε αραβικές χώρες.Οι τουρκικές σειρές συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, λόγω εξαγωγής στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αφρική. Έξι τηλεοπτικά κανάλια της Τουρκίας μεταδίδουν σειρές κατά την διάρκεια του prime time τους και κάθε κανάλι παραγγέλνει 10 έως 12 σειρές το χρόνο, δηλαδή 60 με 70 σειρές γυρίζονται ετησίως. Το «Bahar», για παράδειγμα, γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία με την πώληση του δικαιώματος μετάδοσης του τουρκικού ριμέικ σε περίπου 50 χώρες. Τα τουρκικά δράματα παρακολουθούνται σε περισσότερες από 170 χώρες από περίπου 750 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τα έσοδα από τις εξαγωγές δράματος ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025, και εκτιμούν ότι το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων θα επιτευχθεί το 2026.Σταθερή πηγή έμπνευσης των Τούρκων παραγωγών η νοτιοκορεάτικη αγορά, της οποίας τα σενάρια κάνουν ριμέικ και τα προσαρμόζουν στην δική τους κουλτούρα αλλά και στις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία απευθύνονται. Στο επίκεντρο κάθε τίμιας σαπουνόπερας παραμένει ένας έρωτας που γεννιέται μετ’ εμποδίων συσπειρώνοντας καλούς και κακούς τριγύρω, ή ένας έρωτας που πεθαίνει για γεννηθεί η ίντριγκα που θα έχει ανάλογη εξέλιξη με αυτή που προαναφέρθηκε.Πολύ φτηνές παραγωγές, ηθοποιοί λαϊκής αποδοχής, αλλά όχι αστέρες του κινηματογράφου, ούτε σπουδαίοι σκηνοθέτες έχουν γιγαντώσει την βιομηχανία της παραγωγής, η οποία πλέον με κέρδη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων απλώνεται σε δεκάδες χώρες. Και μπορεί η τηλεθέαση να μην είναι ανάλογη του παρελθόντος στην χώρα μας, όμως είναι πολύ ισχυρή η δυναμική εξάπλωσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Πρόκειται για λαϊκό είδος ευρείας αποδοχής που σίγουρα «κουμπώνει» σε αρκετές κουλτούρες λαών που αρέσκονται στην σαπουνόπερα και στην ελαφριά ψυχαγωγία.