Αγριογούρουνα παρέσυραν και τραυμάτισαν οδηγό μηχανής στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Αγριογούρουνο

Αγριογούρουνα παρέσυραν και τραυμάτισαν οδηγό μηχανής στην Εύβοια

Ο άνδρας  μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με κατάγματα και τελικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται

Αγριογούρουνα παρέσυραν και τραυμάτισαν οδηγό μηχανής στην Εύβοια
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Αντιμέτωπος με αγριογούρουνα ήρθε ένας οδηγός μηχανής στην Εύβοια με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το βράδυ του Σαββάτου (11/7) αγριογούρουνα παρέσυραν έναν οδηγό μηχανής στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με κατάγματα. Μεταφέρθηκε τελικά σε Νοσοκομείο στην Αθήνα όπου και νοσηλεύεται.
2 ΣΧΟΛΙΑ

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