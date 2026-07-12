Ο Μέσι έκανε δώρο τη φανέλα του στον Μπάτζιο
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Ο Μέσι έκανε δώρο τη φανέλα του στον Μπάτζιο

Ο Λιονέλ Μέσι συναντήθηκε με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο μετά την πρόκριση της Αργεντινής στα ημιτελικά του Μουντιάλ και του χάρισε τη φανέλα του

Ο Μέσι έκανε δώρο τη φανέλα του στον Μπάτζιο
Συνάντηση θρύλων είχαμε αμέσως μετά το φινάλε του τελευταίου χρονικά προημιτελικού στο φετινό Μουντιάλ, μεταξύ Αργεντινής και Ελβετίας.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια τα... χρειάστηκε, όμως εν τέλει επικράτησε 3-1 της ομάδας του Γιακίν στην παράταση και έκλεισε ραντεβού με τους Άγγλους το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 22:00) σε έναν ημιτελικό με... ιστορικό από το μακρινό 1986.

Τότε (σσ το 1986) ήταν που ξεκινούσε και η πορεία του σπουδαίου μετέπειτα Ρομπέρτο Μπάτζιο, με τον Ιταλό στράικερ να αγωνίζεται σε 3 Μουντιάλ και να ολοκληρώνει με 9 γκολ και 2 ασίστ. Πλέον, στα 59 του χρόνια αποτελεί μέλος της διοίκησης της «Σκουάντρα Ατζούρα» και παρότι αυτή δεν έδωσε το «παρών» στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί.

Μάλιστα, παρακολούθησε την παρέα του Μέσι στο γήπεδο του Κάνσας και μετά το τέλος είχε συνάντηση με τον Pulga, που με τη σειρά του, του χάρισε τη φανέλα του, σε ένα στιγμιότυπο που γίνεται viral.

«Σε ευχαριστώ, Λέο, για το πολύτιμο δώρο σου και για την αγάπη σου. Κι εγώ σ' αγαπώ, φίλε μου», έβαλε λεζάντα ο Μπάτζιο.



Πηγή: gazzetta.gr

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