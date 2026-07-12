Κυριαρχία της ελληνικής ιστιοπλοΐας με συνολικά 30 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 U17

Η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας στις αναπτυξιακές κατηγορίες - Έξι διακρίσεις για τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου





Το πλήρωμα του















Παράλληλα, θετική ήταν και η παρουσία των πληρωμάτων Ζουμπουρλή-Χάοουελ και Ποδιάδη-Μελανίτη, τα οποία συνέβαλαν στη συνολικά εξαιρετική εικόνα του ομίλου στη διοργάνωση.





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Στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου επισημαίνουν ότι οι επιτυχίες των αθλητών δεν περιορίζονται μόνο στις αγωνιστικές τους επιδόσεις, καθώς οι περισσότεροι διακρίνονται και στην εκπαιδευτική τους πορεία, συνδυάζοντας τον πρωταθλητισμό με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.



Καθοριστική ήταν και η συμβολή των προπονητών Δημήτρη Λεκάκη και Δημήτρη Ψωμιάδη, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Η ελληνική ιστιοπλοΐα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την πρωταγωνιστική της θέση στη διεθνή σκηνή, με τους Ιάσωνα Παναγόπουλο και Φεβρωνία Μπουζάνα να κατακτούν τον παγκόσμιο τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 U17, που ολοκληρώθηκε στη λίμνη Μπισκαρός της νότιας Γαλλίας Το πλήρωμα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση την τελευταία ημέρα των αγώνων, τερματίζοντας στην πέμπτη και την πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας. Τα αποτελέσματα αυτά αποδείχθηκαν καθοριστικά, καθώς τους χάρισαν την πρώτη θέση τόσο στη γενική κατάταξη όσο και στην κατηγορία Mixed, ανεβάζοντας δύο φορές την ελληνική σημαία στην κορυφή του βάθρου.Η επιτυχία τους αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή μιας εντυπωσιακής παρουσίας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου, ο οποίος κατέγραψε συνολικά έξι σημαντικές διακρίσεις στη διοργάνωση.Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης U17 και στη δεύτερη θέση της κατηγορίας αγοριών τερμάτισαν οι Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης, ενώ οι Μαριάννα Μακρή και Βεσελίνα Τρόσκου κατέλαβαν την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη και τη δεύτερη στα κορίτσια. Οι Αλέξανδρος Πάλλης και Μίνωας Αγγελιδάκης ολοκλήρωσαν τους αγώνες στην όγδοη θέση της γενικής και στην τέταρτη των αγοριών, ενώ οι Οδυσσέας Δέτσης και Νικόλας Δραβίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U15.Παράλληλα, θετική ήταν και η παρουσία των πληρωμάτων Ζουμπουρλή-Χάοουελ και Ποδιάδη-Μελανίτη, τα οποία συνέβαλαν στη συνολικά εξαιρετική εικόνα του ομίλου στη διοργάνωση.Στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου επισημαίνουν ότι οι επιτυχίες των αθλητών δεν περιορίζονται μόνο στις αγωνιστικές τους επιδόσεις, καθώς οι περισσότεροι διακρίνονται και στην εκπαιδευτική τους πορεία, συνδυάζοντας τον πρωταθλητισμό με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.Καθοριστική ήταν και η συμβολή των προπονητών Δημήτρη Λεκάκη και Δημήτρη Ψωμιάδη, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.



Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με συνολικά 30 μετάλλια και σειρά πλασαρισμάτων στις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας στις αναπτυξιακές κατηγορίες.



Επόμενος μεγάλος στόχος για την ομάδα 420 του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου στη Νίντα της Λιθουανίας.