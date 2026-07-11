Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος: Προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι

Πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου είχαν οδηγηθεί στη φυλακή - Κατηγορούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο - Επέμειναν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και ότι ο 20χρονος προσπάθησε να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητό του δύο φορές