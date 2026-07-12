Ο εμίρης του Κατάρ που άφηνε τα παλάτια του για το Ιόνιο: Η άγνωστη σχέση του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι με την Ελλάδα

Η Οξυά και το επενδυτικό όραμα που έμεινε στα χαρτιά

Φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Οξυά τον Αύγουστο του 2014

Την ίδια στιγμή, επένδυσε στη λεγόμενη «ήπια ισχύ». Η δημιουργία του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera έδωσε στο Κατάρ πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση του αραβικού κόσμου, ενώ η διεκδίκηση και τελικά η ανάληψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022 αποτέλεσε την πιο ηχηρή απόδειξη των διεθνών φιλοδοξιών του. Το 2013 προχώρησε σε μια απόφαση που προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του. Παρέδωσε οικειοθελώς την εξουσία στον γιο του,, σε μια περιοχή όπου οι ηγετικές αλλαγές συνήθως γίνονται έπειτα από κρίσεις ή τον θάνατο του ηγέτη. Ο ίδιος επέλεξε να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή της πολιτικής, διατηρώντας συμβουλευτικό ρόλο και αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του και στα ταξίδια.Αυτή ακριβώς η περίοδος της ζωής του συνέπεσε με την ακόμη στενότερη σχέση που ανέπτυξε με την Ελλάδα. Οι επισκέψεις του στα ελληνικά νησιά έγιναν πιο συχνές, ενώ οι διακοπές στο Ιόνιο έπαψαν να αποτελούν απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Πολύ σύντομα, η αγάπη του για τον τόπο θα μετατρεπόταν σε μια επένδυση που θα απασχολούσε επί χρόνια την ελληνική επικαιρότητα και θα συνέδεε οριστικά το όνομά του με ένα μικρό νησί απέναντι από τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, την Οξυά.Η απόφαση να επενδύσει στην Ελλάδα δεν ήταν μια κίνηση της στιγμής. Είχαν προηγηθεί χρόνια καλοκαιρινών αποδράσεων στο Ιόνιο, οικογενειακές διακοπές και αμέτρητα ναυτικά μίλια στα ελληνικά νερά. Για τον Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, η Ελλάδα δεν ήταν ένας ακόμη προορισμός της Μεσογείου.το μεγαλύτερο ιδιωτικό νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων, απέναντι από τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.μέσω της εταιρείας Pimara Α.Ε., η οποία εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες επενδυτικές κινήσεις των χρόνων της οικονομικής κρίσης. Το τίμημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί τότε, ανερχόταν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ και η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως έναν νέο επενδυτικό προορισμό για τα κεφάλαια του Κατάρ.Πίσω από την αγορά του νησιού δεν βρισκόταν η ιδέα μιας απλής εξοχικής κατοικίας. Σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, ο πρώην εμίρης οραματιζόταν τη δημιουργία ενός πρότυπου συγκροτήματος διεθνών προδιαγραφών, με πολυτελείς κατοικίες, μικρή μαρίνα, εγκαταστάσεις φιλοξενίας και πολιτιστικούς χώρους. Σε αρκετά δημοσιεύματα της εποχής, το σχέδιο περιγραφόταν ως ένα μελλοντικό «Art Island», ένας αποκλειστικός προορισμός όπου η αρχιτεκτονική, η τέχνη και το φυσικό περιβάλλον θα συνυπήρχαν σε απόλυτη αρμονία.Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Πολιτικοί, τοπικοί φορείς και επιχειρηματικοί κύκλοι έβλεπαν στην Οξυά μια επένδυση-ορόσημο, ικανή να λειτουργήσει ως μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Η Οξυά βρίσκεται εντός περιοχής που προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις δυνατότητες αξιοποίησης του νησιού. Ταυτόχρονα, η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων εξελίχθηκε σε μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτούνταν διαδοχικές γνωμοδοτήσεις από το Δασαρχείο, τις αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σειρά άλλων συναρμόδιων φορέων.Σαν να μην έφταναν τα διοικητικά εμπόδια, το εγχείρημα βρέθηκε αντιμέτωπο και με δικαστικές εμπλοκές. Ο Έλληνας αρχιτέκτονας που είχε αναλάβει τον σχεδιασμό της επένδυσης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της διαχειρίστριας εταιρείας, διεκδικώντας, σύμφωνα με τα σχετικά δικόγραφα, αμοιβές εκατομμυρίων ευρώ για μελέτες που, όπως υποστήριζε, είχαν εκπονηθεί αλλά δεν εξοφλήθηκαν ποτέ. Η υπόθεση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο ένα έργο που ήδη κινούνταν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.Με το πέρασμα των χρόνων, το φιλόδοξο σχέδιο άρχισε να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την πραγματικότητα. Οι καθυστερήσεις, οι νομικές εκκρεμότητες και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα η επένδυση να μην προχωρήσει ποτέ πέρα από το στάδιο του σχεδιασμού.Έτσι, η Οξυά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ενός μεγάλου επενδυτικού οράματος που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ένα σχέδιο που ξεκίνησε με διεθνή δημοσιότητα, υψηλές προσδοκίες και την προσωπική σφραγίδα ενός από τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη, αλλά έμεινε τελικά στα χαρτιά, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα.Κι όμως, όσο κι αν το επενδυτικό σχέδιο ναυάγησε, η προσωπική σχέση του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι με την Ελλάδα δεν διακόπηκε ποτέ. Για όσους τον συνάντησαν στα ελληνικά νησιά, η εικόνα που έμεινε χαραγμένη δεν ήταν εκείνη του εμίρη που επιδίωκε να χτίσει έναν επίγειο παράδεισο σε ένα ιδιωτικό νησί.Ήταν η εικόνα του ανθρώπου που, ένα καλοκαιρινό πρωινό στο Αργοστόλι, στεκόταν μπροστά στους πάγκους των ψαράδων, διαλέγοντας την ψαριά της ημέρας. Ίσως τελικά αυτό να ήταν και το μεγαλύτερο αποτύπωμά του στην Ελλάδα, οχι ένα έργο από μπετόν και πέτρα, αλλά οι αναμνήσεις από έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου που επέλεγε να ζει, έστω για λίγες ημέρες κάθε χρόνο, σαν ένας απλός ταξιδιώτης του Ιονίου.