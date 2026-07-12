Το beach volley αλλιώς: Το εντυπωσιακό τουρνουά που μετατρέπει τον ποταμό της Λιουμπλιάνας σε γήπεδο
Το beach volley αλλιώς: Το εντυπωσιακό τουρνουά που μετατρέπει τον ποταμό της Λιουμπλιάνας σε γήπεδο
Χιλιάδες θεατές παρακολουθούν κάθε καλοκαίρι τους αγώνες σε μια πλωτή φωταγωγημένη πλατφόρμα στον ποταμό Λιουμπλιάνιτσα, σε ένα από τα πιο πρωτότυπα αθλητικά θεάματα της Ευρώπης
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλοκαιρινά αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης φιλοξενείται κάθε χρόνο στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπου το βόλεϊ... μεταφέρεται κυριολεκτικά πάνω στο νερό. Το Volleyball on Water διεξάγεται σε ειδική πλωτή πλατφόρμα που έχει τοποθετηθεί στον ποταμό Λιουμπλιάνιτσα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα τόσο στους αθλητές όσο και στους χιλιάδες θεατές που συγκεντρώνονται στις όχθες του ποταμού.
Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2019 ως μια εντυπωσιακή δράση προβολής του ευρωπαϊκού βόλεϊ και επανήλθε το 2022 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Από το 2023 έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο διεθνές τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στη σλοβενική πρωτεύουσα και προσελκύει ομάδες από πολλές χώρες.
Το γήπεδο αποτελείται από μια φωτιζόμενη πλωτή εξέδρα, η οποία βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα οι παίκτες να καταλήγουν συχνά στον ποταμό στις προσπάθειές τους να σώσουν την μπάλα. Οι αγώνες διεξάγονται με κανονισμούς beach volley, ενώ η ιδιαίτερη αυτή μορφή του αθλήματος δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου κάθε χρόνο.
Η διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στους αγώνες. Περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα πάνω στο νερό, ζώνες ψυχαγωγίας για το κοινό και γαστρονομικές προτάσεις, μετατρέποντας το κέντρο της Λιουμπλιάνας σε ένα διήμερο φεστιβάλ αθλητισμού και διασκέδασης. Η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη.
Η φετινή, τέταρτη ανεξάρτητη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το Volleyball on Water έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά καλοκαιρινά αθλητικά γεγονότα της Σλοβενίας και ως το μοναδικό διεθνές τουρνουά βόλεϊ στον κόσμο που διεξάγεται σε πλωτό γήπεδο.
Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2019 ως μια εντυπωσιακή δράση προβολής του ευρωπαϊκού βόλεϊ και επανήλθε το 2022 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Από το 2023 έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο διεθνές τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στη σλοβενική πρωτεύουσα και προσελκύει ομάδες από πολλές χώρες.
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Το γήπεδο αποτελείται από μια φωτιζόμενη πλωτή εξέδρα, η οποία βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα οι παίκτες να καταλήγουν συχνά στον ποταμό στις προσπάθειές τους να σώσουν την μπάλα. Οι αγώνες διεξάγονται με κανονισμούς beach volley, ενώ η ιδιαίτερη αυτή μορφή του αθλήματος δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου κάθε χρόνο.
Volleyball, but on water. Every summer, Slovenia’s annual Volleyball on Water tournament is played on a floating court on the Ljubljanica River.— Interesting World (@_fluxfeeds) July 11, 2026
📹alankosenina pic.twitter.com/9zKl4NHlTn
Η διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στους αγώνες. Περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα πάνω στο νερό, ζώνες ψυχαγωγίας για το κοινό και γαστρονομικές προτάσεις, μετατρέποντας το κέντρο της Λιουμπλιάνας σε ένα διήμερο φεστιβάλ αθλητισμού και διασκέδασης. Η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη.
Η φετινή, τέταρτη ανεξάρτητη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το Volleyball on Water έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά καλοκαιρινά αθλητικά γεγονότα της Σλοβενίας και ως το μοναδικό διεθνές τουρνουά βόλεϊ στον κόσμο που διεξάγεται σε πλωτό γήπεδο.
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