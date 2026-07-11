ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποφάσισαν στην Κεντρική Επιτροπή των... zoom
ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποφάσισαν στην Κεντρική Επιτροπή των... zoom
Νέα συνεδρίαση της Κ.Ε το ερχόμενο Σάββατο - Αιχμές από τον Νίκο Παππά στον Αλέξη Τσίπρα, «οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις»
Με περίπου τα μισά μέλη παρόντα στην αίθουσα και τα υπόλοιπα συνδεδεμένα στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom ώστε να «διαπιστώνεται» απαρτία, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της ΚΕ που προκάλεσε η «τρόικα», ήτοι οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή του κ. Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με πηγές της «Ομάδας Πολάκη», παρόντες στην αίθουσα ήταν 81 και 59 μέλη συνδέθηκαν με zoom, καθώς το μέτρο της απαρτίας είναι τα 136 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της σημερινής διαδικασίας ολοκληρώθηκε, περιγράφοντας πως:
-Η παρούσα συνεδρίαση της κεντρικής Επιτροπής αναγνωρίσει πως οι νέες συνθήκες έχουν καταστήσει την απόφαση για την στήριξη της ΕΛΑΣ της 6ης Ιουνίου ανεφάρμοστη, ακυρώνοντας την.
-αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, εντελοδοτώντας την επαναφορά του.
-αλλά και την συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης την επόμενη εβδομάδα, ως μια κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Κουμουνδούρου για την προεκλογική ετοιμασία του κόμματος, αλλά και την εκλογή νέων κομματικών οργάνων. Μάλιστα, η συναινετική διάθεση της «τρόικας» φαίνεται, όπως ανέφεραν πηγές της, από το γεγονός ότι η σημερινή συνεδρίαση δεν εξέλεξε νέα Πολιτική Γραμματεία σήμερα, ενώ θα μπορούσε λόγω απαρτίας.
Η επιστροφή Πολάκη
Αναφορικά, πάντως, με τον «οδικό χάρτη» επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε ότι «υπάρχει λύση» και θα την επεξεργαστεί κατόπιν συνεργασίας του με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, την οποία θα παρουσιάσει στην επικείμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, την ερχόμενη Δευτέρα.
Ακολούθως, στα μέσα της εβδομάδας ο κ. Ξανθόπουλος αναμένεται να συγκαλέσει την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που θα σημάνει την εκκίνηση της κούρσας διαδοχής, ενώ θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου είναι οι φιναλίστ για την εκλογή νέου Προέδρου και φέρονται ως οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές, αν και το συλλογικό μοντέλο ηγεσίας που προκρίνεται, μπορεί να οδηγήσει και σε συμβιβαστική διανομή των ηγετικών ρόλων.
Οι φιναλίστ
Με φόντο τις άδειες καρέκλες στο κεντρικό ξενοδοχείο που η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, αλλά και την εσωκομματική ένταση που έχει φτάσει στο ζενίθ, διαφυγή εξόδου από την κατάσταση πρόσφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί χρέη Προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθόπουλος εισηγήθηκε στους παριστάμενους να αναβάλλουμε σε ένδειξη καλής θέλησης την συνεδρίαση για μια εβδομάδα, ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο δυισμός, όπως είπε - αν και η πρόταση τελικώς δεν υιοθετήθηκε.
«Καρφί» Παππά για Τσίπρα
Από μεριάς του, αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Νίκος Παππάς, λέγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης.Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις», κατέληξε.
Χαμηλές πτήσεις
Από την άλλη, το γεγονός ότι η αίθουσα δεν ήταν γεμάτη, πολλοί συμμετέχοντες συνδέθηκαν μέσω του zoom και δεν υπήρχαν καθόλου κομματικά μέλη ή αλλά στελέχη του κόμματος σε μια απόπειρα επίδειξης ισχύος ενόψει της κούρσας διαδοχής, ενισχύει την εντύπωση «αιμορραγίας» της κομματικής και κοινωνικής βάσης για την Κουμουνδούρου, στον απόηχο των δημοσκοπήσεων, αλλά και της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ. Παράλληλα, το ότι η πλευρά της «τρόικας» συγκέντρωσε οριακή απαρτία αποτυπώνει πως η πλευρά της πλειοψηφίας διαθέτει ακόμη κάποια δυναμική στον εναπομείναντα μηχανισμό, που αναμένεται να γίνει πιο εμφανής στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Οι 7 βουλευτές
Πλην της εκπροσώπων της «τρόικας» της μειοψηφίας, δηλαδή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκου Παππά, Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη, το παρών στο κάλεσμα τους έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Έλενα Ακρίτα (η οποία τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου) και ο Γιάννης Αμανατίδης που καταλαμβάνει τη θέση της παραιτηθείσας Κατερίνας Νοτοπουλου με την ορκωμοσία του να πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δημήτρη Μελίδη, στελέχη που αναμένεται να αποτελέσουν τον «κορμό» της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, εάν επιβεβαιωθεί το επικείμενο «τσουνάμι» ανεξαρτητοποιήσεων.
Δείτε τη δήλωση του Νίκου Παππά:
Σύμφωνα με πηγές της «Ομάδας Πολάκη», παρόντες στην αίθουσα ήταν 81 και 59 μέλη συνδέθηκαν με zoom, καθώς το μέτρο της απαρτίας είναι τα 136 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της σημερινής διαδικασίας ολοκληρώθηκε, περιγράφοντας πως:
-Η παρούσα συνεδρίαση της κεντρικής Επιτροπής αναγνωρίσει πως οι νέες συνθήκες έχουν καταστήσει την απόφαση για την στήριξη της ΕΛΑΣ της 6ης Ιουνίου ανεφάρμοστη, ακυρώνοντας την.
-αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, εντελοδοτώντας την επαναφορά του.
-αλλά και την συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης την επόμενη εβδομάδα, ως μια κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Κουμουνδούρου για την προεκλογική ετοιμασία του κόμματος, αλλά και την εκλογή νέων κομματικών οργάνων. Μάλιστα, η συναινετική διάθεση της «τρόικας» φαίνεται, όπως ανέφεραν πηγές της, από το γεγονός ότι η σημερινή συνεδρίαση δεν εξέλεξε νέα Πολιτική Γραμματεία σήμερα, ενώ θα μπορούσε λόγω απαρτίας.
Η επιστροφή Πολάκη
Αναφορικά, πάντως, με τον «οδικό χάρτη» επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε ότι «υπάρχει λύση» και θα την επεξεργαστεί κατόπιν συνεργασίας του με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, την οποία θα παρουσιάσει στην επικείμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, την ερχόμενη Δευτέρα.
Ακολούθως, στα μέσα της εβδομάδας ο κ. Ξανθόπουλος αναμένεται να συγκαλέσει την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που θα σημάνει την εκκίνηση της κούρσας διαδοχής, ενώ θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου είναι οι φιναλίστ για την εκλογή νέου Προέδρου και φέρονται ως οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές, αν και το συλλογικό μοντέλο ηγεσίας που προκρίνεται, μπορεί να οδηγήσει και σε συμβιβαστική διανομή των ηγετικών ρόλων.
Οι φιναλίστ
Με φόντο τις άδειες καρέκλες στο κεντρικό ξενοδοχείο που η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, αλλά και την εσωκομματική ένταση που έχει φτάσει στο ζενίθ, διαφυγή εξόδου από την κατάσταση πρόσφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί χρέη Προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθόπουλος εισηγήθηκε στους παριστάμενους να αναβάλλουμε σε ένδειξη καλής θέλησης την συνεδρίαση για μια εβδομάδα, ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο δυισμός, όπως είπε - αν και η πρόταση τελικώς δεν υιοθετήθηκε.
«Καρφί» Παππά για Τσίπρα
Από μεριάς του, αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Νίκος Παππάς, λέγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης.Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις», κατέληξε.
Χαμηλές πτήσεις
Από την άλλη, το γεγονός ότι η αίθουσα δεν ήταν γεμάτη, πολλοί συμμετέχοντες συνδέθηκαν μέσω του zoom και δεν υπήρχαν καθόλου κομματικά μέλη ή αλλά στελέχη του κόμματος σε μια απόπειρα επίδειξης ισχύος ενόψει της κούρσας διαδοχής, ενισχύει την εντύπωση «αιμορραγίας» της κομματικής και κοινωνικής βάσης για την Κουμουνδούρου, στον απόηχο των δημοσκοπήσεων, αλλά και της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ. Παράλληλα, το ότι η πλευρά της «τρόικας» συγκέντρωσε οριακή απαρτία αποτυπώνει πως η πλευρά της πλειοψηφίας διαθέτει ακόμη κάποια δυναμική στον εναπομείναντα μηχανισμό, που αναμένεται να γίνει πιο εμφανής στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Οι 7 βουλευτές
Πλην της εκπροσώπων της «τρόικας» της μειοψηφίας, δηλαδή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκου Παππά, Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη, το παρών στο κάλεσμα τους έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Έλενα Ακρίτα (η οποία τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου) και ο Γιάννης Αμανατίδης που καταλαμβάνει τη θέση της παραιτηθείσας Κατερίνας Νοτοπουλου με την ορκωμοσία του να πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δημήτρη Μελίδη, στελέχη που αναμένεται να αποτελέσουν τον «κορμό» της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, εάν επιβεβαιωθεί το επικείμενο «τσουνάμι» ανεξαρτητοποιήσεων.
Δείτε τη δήλωση του Νίκου Παππά:
Δείτε τη δήλωση του Παύλου Πολάκη:
Δείτε τη δήλωση Γιώργου Παναγιωτόπουλου, υποστηρικτή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίασης:
Δείτε τη δήλωση του Γιάννη Μπουλέκου, υποστηρικτή του Παύλου Πολάκη, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας:
Δείτε φωτογραφίες:
Οι αποφάσεις της έκτακτης Συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Οι αποφάσεις της έκτακτης Συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, γνωστοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποφασίστηκαν τα εξής: «Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψηφίζει ομόφωνα τα παρακάτω:
Πρώτον. Αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.
Δεύτερον. Διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.
Τρίτον. Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.
Τέταρτον. Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα».
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