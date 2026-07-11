ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποφάσισαν στην Κεντρική Επιτροπή των... zoom

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Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς Ρένα Δούρου και Έλενα Ακρίτα Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης στην πρώτη σειρά

Οι αποφάσεις της έκτακτης Συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Οι αποφάσεις της έκτακτης Συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, γνωστοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποφασίστηκαν τα εξής: «Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψηφίζει ομόφωνα τα παρακάτω:. Αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.. Διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.. Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.. Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα».