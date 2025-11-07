Το μήνυμα του Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέλησε να ενημερώσει επ' ακριβώς για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέστη νέο οστικό οίδημα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και άλλο η επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Γάλλος σέντερ, με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, προχώρησε σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο εύκολος τρόπος δεν μου ταίριαξε ποτέ».



Ο Ματίας Λεσόρ υπόσχεται να δουλέψει για να επιστρέψει δυνατός στις προπονήσεις και να ενισχύσει ξανά την ομάδα της Αθήνας με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028!





The easy way never fitted me 🙏🏿💪🏿 https://t.co/sQ6xjpzRvp — Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 7, 2025





