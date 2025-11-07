Το μήνυμα του Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος»
Το μήνυμα του Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος»

Ο Ματίας Λεσόρ υπόσχεται να δουλέψει για να επιστρέψει δυνατός στις προπονήσεις και να ενισχύσει ξανά την ομάδα της Αθήνας με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028! 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέλησε να ενημερώσει επ' ακριβώς για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέστη νέο οστικό οίδημα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και άλλο η επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Γάλλος σέντερ, με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, προχώρησε σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο εύκολος τρόπος δεν μου ταίριαξε ποτέ».

Ο Ματίας Λεσόρ υπόσχεται να δουλέψει για να επιστρέψει δυνατός στις προπονήσεις και να ενισχύσει ξανά την ομάδα της Αθήνας με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028! 



