Τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Σέρβος τενίστας προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας υπό το βλέμμα του πρωθυπουργού
Δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το τένις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θα μπορούσε να μην παραβρεθεί σε κάποιον αγώνα του τουρνουά ATP250 της Αθήνας.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επέλεξε να δει τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν.
Μαζί του στις εξέδρες του Telekom Center Athens είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Ελλάδας, Θόδωρος Γκλαβάς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί πριν από λίγους μήνες με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν ο Σέρβος είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα, και μάλιστα είχαν επισκεφτεί μαζί με την Τήνο.
Τελικά ο Νόλε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και έφερε και το τουρνουά της ATP που «τρέχει» η οικογένειά του από την Σερβία στην χώρα μας.
Τον αγώνα βλέπουν ακόμη ο Εργκίν Αταμάν και οι Τι Τζέι Σορτς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επέλεξε να δει τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν.
Μαζί του στις εξέδρες του Telekom Center Athens είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Ελλάδας, Θόδωρος Γκλαβάς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί πριν από λίγους μήνες με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν ο Σέρβος είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα, και μάλιστα είχαν επισκεφτεί μαζί με την Τήνο.
Τελικά ο Νόλε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και έφερε και το τουρνουά της ATP που «τρέχει» η οικογένειά του από την Σερβία στην χώρα μας.
Τον αγώνα βλέπουν ακόμη ο Εργκίν Αταμάν και οι Τι Τζέι Σορτς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα