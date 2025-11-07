Τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τένις Κυριάκος Μητοστάκης Νόβακ Τζόκοβιτς

Τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Σέρβος τενίστας προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας υπό το βλέμμα του πρωθυπουργού

Τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το τένις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θα μπορούσε να μην παραβρεθεί σε κάποιον αγώνα του τουρνουά ATP250 της Αθήνας. 

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επέλεξε να δει τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν. 

Μαζί του στις εξέδρες του Telekom Center Athens είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Ελλάδας, Θόδωρος Γκλαβάς. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί πριν από λίγους μήνες με τον  Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν ο Σέρβος είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα, και μάλιστα είχαν επισκεφτεί μαζί με την Τήνο.

Τελικά ο Νόλε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και έφερε και το τουρνουά της ATP που «τρέχει» η οικογένειά του από την Σερβία στην χώρα μας. 

Τον αγώνα βλέπουν ακόμη ο Εργκίν Αταμάν και οι Τι Τζέι Σορτς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.


Τον ημιτελικό του Τζόκοβιτς παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας τένις, Θόδωρο Γκλαβά.



