Παναθηναϊκός: Κλείνει τον Κένεθ Φαρίντ και πάει για ακόμα έναν σέντερ

Ο έμπειρος άσος δεν θα έχει τον ρόλο του πρώτου σέντερ, αλλά του συμπληρωματικού από τη στιγμή που το πρόβλημα, πλέον, είναι ποσοτικό στις τάξεις της ομάδας