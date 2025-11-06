Ολυμπιακός: Έφτασε στις 100 συμμετοχές ο Τζολάκης
Κωνσταντής Τζολάκης Ολυμπιακός

Ο διεθνής τερματοφύλακας συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα στο παιχνίδι με την PSV

Τις 100 συμμετοχές στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε στα 22 του χρόνια ο Κωνσταντής Τζολάκης. 

Ο Κρητικός τερματοφύλακας που ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Conference League το 2024 έφτασε σε τριψήφιο νούμερο συμμετοχών στο παιχνίδι με την PSV στο Champions League. 

Ο Τζολάκης έχει κερδίσει με τον Ολυμπιακό εκτός από το Conference League, 4 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 το Κύπελλο. 

Από τις 100 συμμετοχές οι 66 είναι στη Super League, οι 9 στο Κύπελλο ενώ στην Ευρώπη έχει 12 στο Europa League, 3 στο Champions League και 6 στο Conference League. Έχει και 4 στα προκριματικά του CL. 




