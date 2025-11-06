Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ολυμπιακός: Έφτασε στις 100 συμμετοχές ο Τζολάκης
Ο διεθνής τερματοφύλακας συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα στο παιχνίδι με την PSV
Τις 100 συμμετοχές στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε στα 22 του χρόνια ο Κωνσταντής Τζολάκης.
Ο Κρητικός τερματοφύλακας που ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Conference League το 2024 έφτασε σε τριψήφιο νούμερο συμμετοχών στο παιχνίδι με την PSV στο Champions League.
Ο Τζολάκης έχει κερδίσει με τον Ολυμπιακό εκτός από το Conference League, 4 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 το Κύπελλο.
Από τις 100 συμμετοχές οι 66 είναι στη Super League, οι 9 στο Κύπελλο ενώ στην Ευρώπη έχει 12 στο Europa League, 3 στο Champions League και 6 στο Conference League. Έχει και 4 στα προκριματικά του CL.
