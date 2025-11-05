ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα, Καμαρά κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22:00) στην Τούμπα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις ολοκληρώθηκε κι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να υποδεχθεί την ελβετική ομάδα θέλοντας να δώσει συνέχεια στο σερί του.



Στην τελευταία προπόνηση ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος της και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ εκτός αγώνα είναι κι ο τιμωρημένος Τόμας Κεντζιόρα .Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Πέμπτης (06.11) για το Europa League.



