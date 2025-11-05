ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα, Καμαρά κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις
SPORTS
ΠΑΟΚ Γιουνγκ Μπόις Μαντί Καμαρά Europa League

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα, Καμαρά κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

Τραυματίας ο Καμαρά και τιμωρημένος ο Κεντζιόρα για το παιχνίδι της Πέμπτης με τους Ελβετούς

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα, Καμαρά κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22:00) στην Τούμπα  κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις ολοκληρώθηκε κι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να υποδεχθεί την ελβετική ομάδα θέλοντας να δώσει συνέχεια στο σερί του.


Στην τελευταία προπόνηση ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος της και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ εκτός αγώνα είναι κι ο τιμωρημένος Τόμας Κεντζιόρα .Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Πέμπτης (06.11) για το Europa League. 

Ειδήσεις σήμερα:

Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης