Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός και έριξε τη Χαποέλ από την κορυφή, τρίτη ήττα για τον Παναθηναϊκό
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 62-58 της ομάδας του Ιτούδη το ΣΕΦ, ενώ οι πράσινοι ηττήθηκαν στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό με 92-84 - Παίρνει μπροστά η Μπασκόνια, 86-75 την Εφές - Πέρασε από το Βελιγράδι η Μπαρτσελόνα, 78-76 την Παρτιζάν
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 62-58 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 8η αγωνιστική. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-3, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν (7/11, 21:15). Νωρίτερα, η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο. Η Μπασκόνια έκανε το 2/2 αυτή τη διαβολοβδομάδα μετά την εντός έδρα νίκη της με 86-75 επί της Εφές. Η Μπαρτσελόνα με ένα καθοριστικό τρίποντο του Πάντερ και τις δυο βολές του Κλάιμπερν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, πήρε τη νίκη επί της Παρτίζαν με το τελικό 78-76.
Ο Ολυμπιακός, χάρη στην άμυνά του στο β΄ μέρος, επικράτησε με 62-58 της πρωτοπόρου της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης φέτος, με 93 πόντους μέσο όρο πριν τον αποψινό αγώνα, στους 58 πόντους!
Χωρίς να «πιάσει» υψηλή απόδοση στην επίθεση, με 7/31 τρίποντα (7/29 οι Ισραηλινοί) και υποπίπτοντας σε 16 λάθη (14 η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη) ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στο 5-3. Η Χάποελ υποχώρησε στο 6-2.
Οι 4 πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο, γέμισαν αυτοπεποίθηση τους «ερυθρόλευκους». Οι Χολ (6π.,6ρ.) και Ουόρντ (8π.) σημείωσαν καθοριστικούς πόντους στην έναρξη της 4ης. Κι όταν ο Βασίλιε Μίτσιτς -μετά από έξι άστοχα τρίποντα- ευστόχησε σε δύο στο τέλος για το 58-58, ο Τόμας Ουόκαπ με δύο έξυπνες άμυνες στον Σέρβο σούπερ σταρ... έβαλε σε θέση ισχύος τους Πειραιώτες. Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έβαλαν την «υπογραφή» τους στο τελικό σκορ.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/5 τρίποντα. Ο Άλεκ Πίτερς ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο όταν η Χάποελ είχε ισοφαρίσει σε 52-52 και ευτυχώς δεν έγινε μοιραίος όταν έκανε φάουλ στον Μίτσιτς, στην προσπάθεια του Σέρβου να του κλέψει την μπάλα.
Πρώτος σκόρερ της Χάποελ αναδείχτηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους, τους οποίους όμως είχε πετύχει στο α΄ μέρος. Από 10 είχαν οι Μίτσιτς και Μάλκολμ. Στον αγώνα με την Παρτιζάν για την 7η αγωνιστική, η Χάποελ είχε... επτά παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58
Τρίτη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού, 92-84 η Μονακό στο Πριγκιπάτο
Αυτή τη φορά οι αμυντικές... σκιές του Παναθηναϊκού τον... σκέπασαν και οι «πράσινοι» έπεσαν με 92-84 στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Το «τριφύλλι», με εξαίρεση κάποια μετρημένα στα... δάχτυλα ξεσπάσματα του, ήταν κατώτερο των περιστάσεων και ηττήθηκε πιο εύκολα απ` ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-3, μετά από οκτώ αγωνιστικές στη Euroleague. Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι έγραψαν το «δύο στα δύο» στη «διαβολοβδομάδα» και μάλιστα απέναντι στους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είχε προηγηθεί το μεγάλο «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, ενώ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-3.
Η περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν απούσα, τα μακρινά σουτ έλειψαν και πάλι (8/24 τρίποντα), ενώ με 10 λάθη οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί. Άλλωστε η μία φορά που το «τριφύλλι» βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο 2΄, όταν προηγήθηκε με 3-4 και η δεύτερη και... τελευταία όταν έγραψε το 13-14 στο 7΄. Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, προστέθηκε και η επιθετική... μοναξιά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 26 πόντους δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά...
Από τη Μονακό, που στο 34΄ είχε προηγηθεί ακόμη και με +21 (85-64), πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 15.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84
Παίρνει μπροστά η Μπασκόνια, 86-75 την Εφές
Η Μπασκόνια έχει αφυπνιστεί για τα καλά, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και δεύτερη στην εφετινή Euroleague. Οι Βάσκοι επικράτησαν άνετα με 86-75 της Αναντολού Εφές στη Βιτόρια, για την 8η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην πέμπτη ήττα της.
Η εντυπωσιακή εκκίνηση της Μπασκόνια, με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση που της επέτρεψε να ξεφύγει με +11 (22-11 στο 10΄) και το σερί 7-0 στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, όταν της χάρισαν διαφορά 14 πόντων στο 34΄ (72-58), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας των Βάσκων, απέναντι σε μία Εφές που είχε χάσει τη μάχη των ριμπάουντ και μέτρησε 14 λάθη.
Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό και Ματέο Σπανιόλο με 20 και 19 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την τουρκική ομάδα πάλεψε ο Σέιν Λάρκιν με 23.
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75
Πέρασε από το Βελιγράδι η Μπαρτσελόνα, 78-76 την Παρτιζάν
«Μίλησε» η παράδοση στο Βελιγράδι, όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε 78-76 της Παρτιζάν για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη των Καταλανών επί της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, χάρη στην οποία παραμένει στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης με ρεκόρ 5-3. Στο 3-5 οι γηπεδούχοι, με τους οποίους πραγματοποίησε ντεμπούτο ο Νικ Καλάθης που σε 7 λεπτά συμμετοχής είχε 3 ασίστ και 3 λάθη.
Η Παρτιζάν μπήκε πιο δυνατά στο ματς προηγήθηκε 29-20 στο 14΄, για να ισοφαρίσιε με 9-0 η Μπάρτσα. Οι γηπεδούχοι με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να σκοράρει κατά ριπάς βρέθηκαν ξανά στο +8 στο ημίχρονο (41-33) όμως υπήρξε και πάλι απάντηση με πρωτεργάτη των φιλοξενούμενων τον Τορνίκε Σενγκέλια. Έτσι η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε ντέρμπι πόντο-πόντο με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς. Αυτή η εύθραυστη ισορροπία διαταράχθηκε 4:21 πριν από το τέλος, όταν ο Ουάσινγκτον με γκολ-φάουλ έδωσε αέρα 6 πόντων στους γηπεδούχους (70-64). Όμως η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και με επί μέρους σκορ 11-4 πέρασε μπροστά (74-75) ακριβώς στο 39΄. Έμενε ένα λεπτό και τα πάντα θα κρίνονταν στο τελευταίο σουτ. Ο Κλάιμπερν το έβαλε από τα 10 μέτρα (!) για το 75-77, ο Τζόουνς αστόχησε και έτσι η Μπαρτσελόνα πήρε μια νίκη-θρίλερ στο Βελιγράδι.
Ο Σενγκέλια ήταν απίστευτος βγάζοντας 40 στην αξιολόγηση με 24π., 4ρ., 4ασ., 4κλ. και κανένα λάθος! Για την Παρτιζάν «άγγιξε» το τριπλ-νταμπλ ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15π., 10ρ. και 7 ασ., ενώ 21 πόντους με 4/8 τρίποντα είχε ο Ουάσινγκτον.
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 41-33, 56-58, 76-78
Αποτελέσματα-8η αγωνιστικήΠέμπτη, 30 Οκτωβρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-59
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-99
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρί (Γαλλία) 86-77
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-70
Βαλένθια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 84-58
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου
Μονακό (Μονακό)–Παναθηναϊκός 92-84
Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 62-58
Μπασκόνια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-75
Παρτιζάν (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 76-78
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΖαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 6-2
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-2
Ολυμπιακός 5-3
Μονακό (Μονακό) 5-3
Βαλένθια (Ισπανία) 5-3
Παναθηναϊκός 5-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4
Παρί (Γαλλία) 4-4
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 4-4
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-5
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-5
Παρτιζάν (Σερβία) 3-5
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-6
Μπασκόνια (Ισπανία) 2-6
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-6
Eπόμενη αγωνιστική (9η)Τετάρτη 5/11
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός
Πέμπτη 6/11
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν
20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια-Βίρτους
22:00 Παρί-Μπάγερν
22:00 Μακάμπι-Μονακό
Παρασκευή 7/11
19:30 Αναντολού Εφές
20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια
21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν
21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
