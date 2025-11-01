Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός και έριξε τη Χαποέλ από την κορυφή, τρίτη ήττα για τον Παναθηναϊκό

Παίρνει μπροστά η Μπασκόνια, 86-75 την Εφές

Πέρασε από το Βελιγράδι η Μπαρτσελόνα, 78-76 την Παρτιζάν

Αποτελέσματα-8η αγωνιστική

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Eπόμενη αγωνιστική (9η)

Αυτή τη φορά οι αμυντικές... σκιές του Παναθηναϊκού τον... σκέπασαν και οι «πράσινοι» έπεσαν με 92-84 στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Το «τριφύλλι», με εξαίρεση κάποια μετρημένα στα... δάχτυλα ξεσπάσματα του, ήταν κατώτερο των περιστάσεων και ηττήθηκε πιο εύκολα απ` ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-3, μετά από οκτώ αγωνιστικές στη Euroleague. Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι έγραψαν το «δύο στα δύο» στη «διαβολοβδομάδα» και μάλιστα απέναντι στους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είχε προηγηθεί το μεγάλο «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, ενώ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-3.Η περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν απούσα, τα μακρινά σουτ έλειψαν και πάλι (8/24 τρίποντα), ενώ με 10 λάθη οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί. Άλλωστε η μία φορά που το «τριφύλλι» βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο 2΄, όταν προηγήθηκε με 3-4 και η δεύτερη και... τελευταία όταν έγραψε το 13-14 στο 7΄. Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, προστέθηκε και η επιθετική... μοναξιά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 26 πόντους δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά...Από τη Μονακό, που στο 34΄ είχε προηγηθεί ακόμη και με +21 (85-64), πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 15.Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84Η Μπασκόνια έχει αφυπνιστεί για τα καλά, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και δεύτερη στην εφετινή Euroleague. Οι Βάσκοι επικράτησαν άνετα με 86-75 της Αναντολού Εφές στη Βιτόρια, για την 8η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην πέμπτη ήττα της.Η εντυπωσιακή εκκίνηση της Μπασκόνια, με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση που της επέτρεψε να ξεφύγει με +11 (22-11 στο 10΄) και το σερί 7-0 στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, όταν της χάρισαν διαφορά 14 πόντων στο 34΄ (72-58), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας των Βάσκων, απέναντι σε μία Εφές που είχε χάσει τη μάχη των ριμπάουντ και μέτρησε 14 λάθη.Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό και Ματέο Σπανιόλο με 20 και 19 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την τουρκική ομάδα πάλεψε ο Σέιν Λάρκιν με 23.Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75«Μίλησε» η παράδοση στο Βελιγράδι, όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε 78-76 της Παρτιζάν για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη των Καταλανών επί της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, χάρη στην οποία παραμένει στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης με ρεκόρ 5-3. Στο 3-5 οι γηπεδούχοι, με τους οποίους πραγματοποίησε ντεμπούτο ο Νικ Καλάθης που σε 7 λεπτά συμμετοχής είχε 3 ασίστ και 3 λάθη.Η Παρτιζάν μπήκε πιο δυνατά στο ματς προηγήθηκε 29-20 στο 14΄, για να ισοφαρίσιε με 9-0 η Μπάρτσα. Οι γηπεδούχοι με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να σκοράρει κατά ριπάς βρέθηκαν ξανά στο +8 στο ημίχρονο (41-33) όμως υπήρξε και πάλι απάντηση με πρωτεργάτη των φιλοξενούμενων τον Τορνίκε Σενγκέλια. Έτσι η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε ντέρμπι πόντο-πόντο με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς. Αυτή η εύθραυστη ισορροπία διαταράχθηκε 4:21 πριν από το τέλος, όταν ο Ουάσινγκτον με γκολ-φάουλ έδωσε αέρα 6 πόντων στους γηπεδούχους (70-64). Όμως η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και με επί μέρους σκορ 11-4 πέρασε μπροστά (74-75) ακριβώς στο 39΄. Έμενε ένα λεπτό και τα πάντα θα κρίνονταν στο τελευταίο σουτ. Ο Κλάιμπερν το έβαλε από τα 10 μέτρα (!) για το 75-77, ο Τζόουνς αστόχησε και έτσι η Μπαρτσελόνα πήρε μια νίκη-θρίλερ στο Βελιγράδι.Ο Σενγκέλια ήταν απίστευτος βγάζοντας 40 στην αξιολόγηση με 24π., 4ρ., 4ασ., 4κλ. και κανένα λάθος! Για την Παρτιζάν «άγγιξε» το τριπλ-νταμπλ ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15π., 10ρ. και 7 ασ., ενώ 21 πόντους με 4/8 τρίποντα είχε ο Ουάσινγκτον.Τα δεκάλεπτα: 17-18, 41-33, 56-58, 76-78Πέμπτη, 30 ΟκτωβρίουΖαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-59Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-99Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρί (Γαλλία) 86-77Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-70Βαλένθια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 80-78Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 84-58Παρασκευή, 31 ΟκτωβρίουΜονακό (Μονακό)–Παναθηναϊκός 92-84Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 62-58Μπασκόνια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-75Παρτιζάν (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 76-78Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 6-2Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-2Ολυμπιακός 5-3Μονακό (Μονακό) 5-3Βαλένθια (Ισπανία) 5-3Παναθηναϊκός 5-3Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4Παρί (Γαλλία) 4-4Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-4Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 4-4Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-5Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-5Παρτιζάν (Σερβία) 3-5Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-6Μπασκόνια (Ισπανία) 2-6Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-6Τετάρτη 5/1121:00 Ερυθρός Αστέρας-ΠαναθηναϊκόςΠέμπτη 6/1119:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Μπασκόνια-Βίρτους22:00 Παρί-Μπάγερν22:00 Μακάμπι-ΜονακόΠαρασκευή 7/1119:30 Αναντολού Εφές20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης