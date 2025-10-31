Μονακό - Παναθηναϊκός: Ένταση μεταξύ Οκόμπο και Σλούκα, ο διαιτητής σταμάτησε τον Γάλλο με λαβή - Δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός Μονακό Έλι Οκόμπο Κώστα Σλούκας

Μονακό - Παναθηναϊκός: Ένταση μεταξύ Οκόμπο και Σλούκα, ο διαιτητής σταμάτησε τον Γάλλο με λαβή - Δείτε βίντεο

Αψιμαχία μεταξύ Σλούκα και Οκόμπο για ένα φάουλ του Γάλλου - Ο διατητής μπήκε στη μέση να τους χωρίσει και τελικά τα έκανε... χειρότερα

Μονακό - Παναθηναϊκός: Ένταση μεταξύ Οκόμπο και Σλούκα, ο διαιτητής σταμάτησε τον Γάλλο με λαβή - Δείτε βίντεο
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Πριγκιπάτο, αφού ηττήθηκε με 92-84 από τη Μονακό και υποχώρησε το ρεκόρ του στο 5-3 στη βαθμολογία της Euroleague. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου και ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν καθαρίσει το ματς συνέβη ένα πολύ παράξενο συμβάν. 

Υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Σλούκα και Οκόμπο μετά από φάουλ του Γάλλου στον έμπειρο άσο, με το ματς στο 91-78 υπέρ των γηπεδούχων, περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Εμίλιο Πέρες, έτρεξε για να μπει στη μέση, αλλά έκανε τα πράγματα χειρότερα. Διότι πήγε με φόρα και έριξε κάτω τον Γάλλο γκαρντ με λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης.

Δείτε ΕΔΩ την φάση

Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση και δεν έδωσαν τίποτα, με το παιχνίδι να συνεχίζεται κανονικά.


