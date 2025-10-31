Μονακό - Παναθηναϊκός: Ένταση μεταξύ Οκόμπο και Σλούκα, ο διαιτητής σταμάτησε τον Γάλλο με λαβή - Δείτε βίντεο
Μονακό - Παναθηναϊκός: Ένταση μεταξύ Οκόμπο και Σλούκα, ο διαιτητής σταμάτησε τον Γάλλο με λαβή - Δείτε βίντεο
Αψιμαχία μεταξύ Σλούκα και Οκόμπο για ένα φάουλ του Γάλλου - Ο διατητής μπήκε στη μέση να τους χωρίσει και τελικά τα έκανε... χειρότερα
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Πριγκιπάτο, αφού ηττήθηκε με 92-84 από τη Μονακό και υποχώρησε το ρεκόρ του στο 5-3 στη βαθμολογία της Euroleague.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου και ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν καθαρίσει το ματς συνέβη ένα πολύ παράξενο συμβάν.
Υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Σλούκα και Οκόμπο μετά από φάουλ του Γάλλου στον έμπειρο άσο, με το ματς στο 91-78 υπέρ των γηπεδούχων, περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος.
Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Εμίλιο Πέρες, έτρεξε για να μπει στη μέση, αλλά έκανε τα πράγματα χειρότερα. Διότι πήγε με φόρα και έριξε κάτω τον Γάλλο γκαρντ με λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης.
Δείτε ΕΔΩ την φάση
Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση και δεν έδωσαν τίποτα, με το παιχνίδι να συνεχίζεται κανονικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου και ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν καθαρίσει το ματς συνέβη ένα πολύ παράξενο συμβάν.
Υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Σλούκα και Οκόμπο μετά από φάουλ του Γάλλου στον έμπειρο άσο, με το ματς στο 91-78 υπέρ των γηπεδούχων, περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος.
Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Εμίλιο Πέρες, έτρεξε για να μπει στη μέση, αλλά έκανε τα πράγματα χειρότερα. Διότι πήγε με φόρα και έριξε κάτω τον Γάλλο γκαρντ με λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης.
Δείτε ΕΔΩ την φάση
Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση και δεν έδωσαν τίποτα, με το παιχνίδι να συνεχίζεται κανονικά.
The referee thought there was a fight going on between Elie Okobo and Kostas Sloukas so he took Okobo out by himself 😅 pic.twitter.com/Bpc8qBN7tF— BasketNews (@BasketNews_com) October 31, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα