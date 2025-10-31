Παναθηναϊκός: Παράπονα των ανθρώπων των «πρασίνων» στο ημίχρονο προς τους διαιτητές
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν έντονα παράπονα στο ημίχρονο από τους διαιτητές του αγώνα και κυρίως από τον τρίτο διαιτητή, Μπίτνερ
Παράπονα έκαναν οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στους διαιτητές και πιο συγκεκριμένα στον τρίτο ρέφερι του αγώνα με την Μονακό.
Τα περισσότερα παράπονα ήταν κατά του Στιβ Μπίτνερ, ο οποίος έχει πάρει πάνω και τα περισσότερα σφυρίγματα σε βάρος των «πρασίνων». Μάλιστα κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου ο Εργκίν Άταμαν χρεώθηκε και με τεχνική ποινή για έντονες διαμαρτυρίες.
