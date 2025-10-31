Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στο Μονακό - Βίντεο
Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στο Μονακό - Βίντεο
Ο Τούρκος στο ματς με τη Μπολόνια είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές και μάλιστα «έφαγε» χρηματικό πρόστιμο για ασέβεια προς τους διαιτητές
Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να βρίσκονται πίσω στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.
Μάλιστα, 2 λεπτά πριν την ανάπαυλα, ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή μετά από έντονες διαμαρτυρίες και ξέσπασμα προς τους διαιτητές, ζητώντας γκολ-φάουλ στην προσπάθεια του Κώστα Σλούκα λίγο νωρίτερα.
Θυμίζουμε ότι στο ματς με την Μπολόνια για την 6η αγωνιστική ο Τούρκος είχε δεχθεί δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε, μάλιστα με τη Euroleague να του βάζει πρόστιμο 8.000 ευρώ για ασέβεια προς τους διαιτητές.
Ergin Ataman teknik faul aldı yine pic.twitter.com/q2AxnHbt5M— Angela¹⁹⁰⁷🦊🏐🏀💛💙 (@Emiinevicius) October 31, 2025
