Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στο Μονακό - Βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Μονακό Εργκίν Αταμάν Κώστας Σλούκας

Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στο Μονακό - Βίντεο

Ο Τούρκος στο ματς με τη Μπολόνια είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές και μάλιστα «έφαγε» χρηματικό πρόστιμο για ασέβεια προς τους διαιτητές

Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στο Μονακό - Βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να βρίσκονται πίσω στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Μάλιστα, 2 λεπτά πριν την ανάπαυλα, ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή μετά από έντονες διαμαρτυρίες και ξέσπασμα προς τους διαιτητές, ζητώντας γκολ-φάουλ στην προσπάθεια του Κώστα Σλούκα λίγο νωρίτερα.

Θυμίζουμε ότι στο ματς με την Μπολόνια για την 6η αγωνιστική ο Τούρκος είχε δεχθεί δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε, μάλιστα με τη Euroleague να του βάζει πρόστιμο 8.000 ευρώ για ασέβεια προς τους διαιτητές. 


Ειδήσεις σήμερα:

Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ

Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης