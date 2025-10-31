Ολυμπιακός: Τζόκοβιτς και Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκαν στο ΣΕΦ - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Τζόκοβιτς και Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκαν στο ΣΕΦ - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο Σέρβος τενίστας μετά την Τετάρτη πήγε και την Παρασκευή για να δει τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Τζόκοβιτς και Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκαν στο ΣΕΦ - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός δίνει δεύτερο παιχνίδι μέσα σε τρεις ημέρες στο ΣΕΦ για τη Euroleague και ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ξανά στη θέση του στα επίσημα του σταδίου του Νέου Φαλήρου. 

Ο Νόλε ήταν την Τετάρτη στο ματς με την Μονακό και πήγε και την Παρασκευή για να δει την αναμέτρηση με την Χαποέλ Τελ Αβίβ. 

Ο Σέρβος όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο του Ολυμπιακού αποθεώθηκε ξανά και φώναξε μαζί του συνθήματα υπέρ του Ερυθρού Αστέρα που είναι η αγαπημένη του ομάδα στη χώρα του.  Μαζί του ήταν η σύζυγός του Γέλενα. 

Την αποθέωση γνώρισε και ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είδε το ματς μαζί με την σύζυγό του. 



