Ολυμπιακός: Τζόκοβιτς και Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκαν στο ΣΕΦ - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Σέρβος τενίστας μετά την Τετάρτη πήγε και την Παρασκευή για να δει τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός δίνει δεύτερο παιχνίδι μέσα σε τρεις ημέρες στο ΣΕΦ για τη Euroleague και ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ξανά στη θέση του στα επίσημα του σταδίου του Νέου Φαλήρου.
Ο Νόλε ήταν την Τετάρτη στο ματς με την Μονακό και πήγε και την Παρασκευή για να δει την αναμέτρηση με την Χαποέλ Τελ Αβίβ.
Ο Σέρβος όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο του Ολυμπιακού αποθεώθηκε ξανά και φώναξε μαζί του συνθήματα υπέρ του Ερυθρού Αστέρα που είναι η αγαπημένη του ομάδα στη χώρα του. Μαζί του ήταν η σύζυγός του Γέλενα.
Την αποθέωση γνώρισε και ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είδε το ματς μαζί με την σύζυγό του.
