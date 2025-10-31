Ολυμπιακός: Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς o Κώστας Αντετοκούνμπο - Με μαύρα γυαλιά στο ΣΕΦ - Βίντεο

έχει αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση πριν τον αγώνα με την Χάποελ.



Έτσι θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 ημέρες. Θυμίζουμε δεν ήταν στην 12αδα και για τον αγώνα της Τετάρτης με τη Μονακό στο ΣΕΦ.



Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι φυσικά στο ΣΕΦ και φοράει μαύρα γυαλιά.







