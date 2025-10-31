Ολυμπιακός: Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς o Κώστας Αντετοκούνμπο - Με μαύρα γυαλιά στο ΣΕΦ - Βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Κώστας Αντετοκούνμπο Euroleague

Ολυμπιακός: Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς o Κώστας Αντετοκούνμπο - Με μαύρα γυαλιά στο ΣΕΦ - Βίντεο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην προπόνηση

Ολυμπιακός: Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς o Κώστας Αντετοκούνμπο - Με μαύρα γυαλιά στο ΣΕΦ - Βίντεο
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός 12αδας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Euroleague έμεινε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός 
έχει αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση πριν τον αγώνα με την Χάποελ. 

Έτσι θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 ημέρες. Θυμίζουμε δεν ήταν στην 12αδα και για τον αγώνα της Τετάρτης με τη Μονακό στο ΣΕΦ. 

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι φυσικά στο ΣΕΦ και φοράει μαύρα γυαλιά. 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Foxbet (@foxbet.gr)



Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης