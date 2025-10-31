Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Ολυμπιακός: Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς o Κώστας Αντετοκούνμπο - Με μαύρα γυαλιά στο ΣΕΦ - Βίντεο
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην προπόνηση
Εκτός 12αδας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Euroleague έμεινε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο διεθνής Έλληνας σέντερ όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση πριν τον αγώνα με την Χάποελ.
Έτσι θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 ημέρες. Θυμίζουμε δεν ήταν στην 12αδα και για τον αγώνα της Τετάρτης με τη Μονακό στο ΣΕΦ.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι φυσικά στο ΣΕΦ και φοράει μαύρα γυαλιά.
