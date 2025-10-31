Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Η επιστροφή στο «σπίτι»: Η Μπαρτσελόνα ανοίγει ξανά το νέο Καμπ Νου στις 7 Νοεμβρίου
Η επιστροφή στο «σπίτι»: Η Μπαρτσελόνα ανοίγει ξανά το νέο Καμπ Νου στις 7 Νοεμβρίου
Ύστερα από δύο χρόνια ανακατασκευής, οι «μπλαουγκράνα» ανοίγουν τις πόρτες του νέου τους γηπέδου στις 7 Νοεμβρίου, με προπόνηση-γιορτή μπροστά σε 23.000 φιλάθλους
Ύστερα από δύο χρόνια μακριά από τη φυσική της έδρα, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ολοκαίνουριο Καμπ Νου, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα ότι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα πραγματοποιήσει προπόνηση με ανοιχτές πόρτες μπροστά στους φιλάθλους της.
Η εκδήλωση αυτή θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την πρώτη παρουσία της ανδρικής ομάδας στο ανακαινισμένο στάδιο, αλλά και ένα τεχνικό και λειτουργικό τεστ για τον σύλλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα, οι είσοδοι και οι υποδομές του νέου γηπέδου λειτουργούν άψογα στο πλαίσιο της προοδευτικής επαναλειτουργίας του γηπέδου.
Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Η προπόνηση θα ξεκινήσει στις 11:00, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 09:30.
Η προπώληση εισιτηρίων θα αρχίσει αυτό το Παρασκευή στις 11:00, με αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς για τα πρώτα 48 ώρες στους socios (μέλη του συλλόγου), οι οποίοι θα μπορούν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο χωρίς τη δυνατότητα συνοδού.
Στη συνέχεια, η διάθεση θα επεκταθεί και στο ευρύ κοινό, με τις τιμές να ορίζονται στα 5 ευρώ για τα μέλη και 10 ευρώ για το κοινό.
Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Pulseras Blaugranas» της Ίδρυσης Μπαρτσελόνα, το οποίο στηρίζει κοινωνικές δράσεις για παιδιά.
Περιορισμένο κοινό – μεγάλη προσμονή
Το στάδιο θα υποδεχθεί 23.000 θεατές, οι οποίοι θα καθίσουν στις ζώνες Tribuna και Gol Sur, περιοχές που αντιστοιχούν στη Φάση 1Α του έργου, για την οποία ο σύλλογος έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια χρήσης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Η εκδήλωση αυτή θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την πρώτη παρουσία της ανδρικής ομάδας στο ανακαινισμένο στάδιο, αλλά και ένα τεχνικό και λειτουργικό τεστ για τον σύλλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα, οι είσοδοι και οι υποδομές του νέου γηπέδου λειτουργούν άψογα στο πλαίσιο της προοδευτικής επαναλειτουργίας του γηπέδου.
Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Η προπόνηση θα ξεκινήσει στις 11:00, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 09:30.
Η προπώληση εισιτηρίων θα αρχίσει αυτό το Παρασκευή στις 11:00, με αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς για τα πρώτα 48 ώρες στους socios (μέλη του συλλόγου), οι οποίοι θα μπορούν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο χωρίς τη δυνατότητα συνοδού.
Στη συνέχεια, η διάθεση θα επεκταθεί και στο ευρύ κοινό, με τις τιμές να ορίζονται στα 5 ευρώ για τα μέλη και 10 ευρώ για το κοινό.
Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Pulseras Blaugranas» της Ίδρυσης Μπαρτσελόνα, το οποίο στηρίζει κοινωνικές δράσεις για παιδιά.
🏟️ El primer equipo de fútbol masculino vuelve al Spotify Camp Nou con un entrenamiento a puertas abiertas— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2025
🔗 Todos los detalles: https://t.co/XYTm5KabfC pic.twitter.com/sK8UqeKQhe
Το στάδιο θα υποδεχθεί 23.000 θεατές, οι οποίοι θα καθίσουν στις ζώνες Tribuna και Gol Sur, περιοχές που αντιστοιχούν στη Φάση 1Α του έργου, για την οποία ο σύλλογος έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια χρήσης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα