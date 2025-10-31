Η επιστροφή στο «σπίτι»: Η Μπαρτσελόνα ανοίγει ξανά το νέο Καμπ Νου στις 7 Νοεμβρίου
SPORTS
Μπαρτσελόνα Καμπ Νου

Η επιστροφή στο «σπίτι»: Η Μπαρτσελόνα ανοίγει ξανά το νέο Καμπ Νου στις 7 Νοεμβρίου

Ύστερα από δύο χρόνια ανακατασκευής, οι «μπλαουγκράνα» ανοίγουν τις πόρτες του νέου τους γηπέδου στις 7 Νοεμβρίου, με προπόνηση-γιορτή μπροστά σε 23.000 φιλάθλους

Η επιστροφή στο «σπίτι»: Η Μπαρτσελόνα ανοίγει ξανά το νέο Καμπ Νου στις 7 Νοεμβρίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ύστερα από δύο χρόνια μακριά από τη φυσική της έδρα, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ολοκαίνουριο Καμπ Νου, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα ότι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα πραγματοποιήσει προπόνηση με ανοιχτές πόρτες μπροστά στους φιλάθλους της.

Η εκδήλωση αυτή θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την πρώτη παρουσία της ανδρικής ομάδας στο ανακαινισμένο στάδιο, αλλά και ένα τεχνικό και λειτουργικό τεστ για τον σύλλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα, οι είσοδοι και οι υποδομές του νέου γηπέδου λειτουργούν άψογα στο πλαίσιο της προοδευτικής επαναλειτουργίας του γηπέδου.

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Η προπόνηση θα ξεκινήσει στις 11:00, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 09:30.
Η προπώληση εισιτηρίων θα αρχίσει αυτό το Παρασκευή στις 11:00, με αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς για τα πρώτα 48 ώρες στους socios (μέλη του συλλόγου), οι οποίοι θα μπορούν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο χωρίς τη δυνατότητα συνοδού.
Στη συνέχεια, η διάθεση θα επεκταθεί και στο ευρύ κοινό, με τις τιμές να ορίζονται στα 5 ευρώ για τα μέλη και 10 ευρώ για το κοινό.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Pulseras Blaugranas» της Ίδρυσης Μπαρτσελόνα, το οποίο στηρίζει κοινωνικές δράσεις για παιδιά.

Περιορισμένο κοινό – μεγάλη προσμονή

Κλείσιμο
Το στάδιο θα υποδεχθεί 23.000 θεατές, οι οποίοι θα καθίσουν στις ζώνες Tribuna και Gol Sur, περιοχές που αντιστοιχούν στη Φάση 1Α του έργου, για την οποία ο σύλλογος έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια χρήσης.

Ειδήσεις σήμερα:

«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης