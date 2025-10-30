Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Δραματική νίκη των Λέικερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς: Τους «ξέρανε» ο Ριβς με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο - Δείτε βίντεο
Δραματική νίκη των Λέικερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς: Τους «ξέρανε» ο Ριβς με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο - Δείτε βίντεο
Ο Όστιν Ριβς πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη
Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. Ο Ραντλ κατάφερε να γράψει το 115-114 για τους Τίμπεργουλβς, όμως η τελευταία πράξη του δράματος άνηκε στον Όστιν Ριβς.
Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.
Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των λύκων που δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ο Ραντλ τελείωσε με 33 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 6 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς είχε 30 πόντους.
Στο 3-2 οι Λέικερς, στο 2-3 έπεσαν οι Τίμπεργουλβς.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.
AUSTIN REAVES GAME-WINNER WITH NO TIME LEFT!!! 😱🙌— NBA (@NBA) October 30, 2025
LAKERS GET THE ROAD VICTORY!!
🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨
Your Time Defines Your Greatness. https://t.co/lyy8aK5RWb pic.twitter.com/YrAOB8WCMU
Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των λύκων που δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ο Ραντλ τελείωσε με 33 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 6 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς είχε 30 πόντους.
Στο 3-2 οι Λέικερς, στο 2-3 έπεσαν οι Τίμπεργουλβς.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα