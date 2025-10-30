Δραματική νίκη των Λέικερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς: Τους «ξέρανε» ο Ριβς με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο - Δείτε βίντεο
SPORTS
Λος Άντζελες Λέικερς Μινεσότα Τίμπεργουλβς Όστιν Ριβς

Δραματική νίκη των Λέικερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς: Τους «ξέρανε» ο Ριβς με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο - Δείτε βίντεο

Ο Όστιν Ριβς πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη

Δραματική νίκη των Λέικερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς: Τους «ξέρανε» ο Ριβς με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο - Δείτε βίντεο
Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. Ο Ραντλ κατάφερε να γράψει το 115-114 για τους Τίμπεργουλβς, όμως η τελευταία πράξη του δράματος άνηκε στον Όστιν Ριβς.

Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.



Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των λύκων που δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ο Ραντλ τελείωσε με 33 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 6 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς είχε 30 πόντους.

Στο 3-2 οι Λέικερς, στο 2-3 έπεσαν οι Τίμπεργουλβς.

Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves Full Game Highlights - October 29, 2025 | NBA Season


Πηγή: gazzetta.gr

