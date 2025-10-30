Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες

«Αν δεν είχαν σταματήσει την αιμορραγία, δεν θα προλαβαίναμε να τον παραλάβουμε ζωντανό» λέει διασώστης του ΕΚΑΒ για τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό άνδρα